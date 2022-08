Jan und Tim Büttiker schiessen Härkingen gegen Trimbach zum Sieg

2. Liga Solothurn Zweiter Heimsieg für den FC Härkingen: Tim und Jan Büttiker bodigen Trimbach Der FC Härkingen schlägt den FC Trimbach daheim dank der Tore von Tim und Jan Büttiker (2) mit 3:0. «So viele Spiele in so kurzer Zeit zehren enorm an den Kräften», sagt Trainer Roger Stöckli nach dem dritten Match innert Wochenfrist. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 28.08.2022, 20.56 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Bann ist gebrochen: Tim Büttiker eröffnet in der 38. Minute mit einem Flugkopfball das Skore für Härkingen. Markus Müller

Nach dem 2:1 gegen Olten und dem 0:2 in Subingen konnte der FC Härkingen auch sein zweites Heimspiel der noch jungen Saison erfolgreich gestalten. Die Mannschaft von Roger Stöckli gewann souverän gegen den FC Trimbach, der mit zwei Unentschieden gegen die Aufsteiger Gerlafingen und Hägendorf in die Meisterschaft gestartet war.

«Es hat wiederum einen guten Match gebraucht von uns, um zu gewinnen», sagt der Härkinger Trainer. «Der Start war gut. Wir haben das Spiel sofort an uns gerissen. Wir müssten uns eigentlich schon früher mit dem ersten Tor belohnen.»

Der FC Härkingen schlägt den FC Trimbach 3:0. Markus Müller

Nach den vergebenen Chancen durch Jan Büttiker (16.) und zweimal Yanick Oumaray (27. und 33.) gingen die Härkinger in der 38. Minute in Führung. Tim Büttiker traf mit einem wuchtigen Flugkopfball nach Freistoss von Thierry Wyss zum 1:0. «Danach hatten wir den Gegner und das Spiel im Griff», so Roger Stöckli. «In der zweiten Halbzeit kamen wir recht früh zum zweiten Tor – das war natürlich wichtig.» 13 Minuten nach dem Seitenwechsel erhöhte Jan Büttiker auf 2:0. Nach der Vorarbeit von Oumaray, der sich auf der linken Seite mit viel Tempo durchsetzte und den genauen Flachpass ins Zentrum spielte.

Doppelpack von Jan Büttiker innerhalb von zehn Minuten

Rund zehn Minuten später doppelte Jan Büttiker nach. Er liess zwei Trimbacher Verteidiger im Sechzehner ins Leere laufen und versenkte den Ball flach und unhaltbar in der entfernten Torecke zum 3:0. Loris Micelli (68.) und Thierry Wyss (85.) verpassten es danach mit Weitschüssen, die Führung weiter auszubauen.

Die Trimbacher hatten gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit die einzigen Chancen, um die erste Niederlage der Saison abzuwenden. Lucien Baumgartner zwang Daniel Lisser in der 49. Minute zu einer Fussabwehr, wenig später scheiterte Daniel Bärtschi im Eins-gegen-eins am Härkinger Torhüter.

Spielertrainer Lucien Baumgartner agierte zwischen der Vierer-Abwehr und dem Vierer-Mittelfeld der Trimbacher. Markus Müller

Der FC Härkingen kletterte dank des zweiten Heimsiegs auf den zweiten Platz hinter dem FC Biberist. Der Trainer war mit dem Auftritt seines Teams zufrieden: «Nach dem Subingen-Match, in dem wir unsere Chancen leider nicht genutzt haben, zeigten wir auch heute insgesamt wieder eine sehr gute Leistung.»

Wie für die meisten der 13 Zweitligisten war es auch für den FC Härkingen bereits das dritte Spiel innert einer Woche. Am Mittwoch geht es für Roger Stöckli und seine Mannschaft mit dem Auswärtsspiel in Wangen nahtlos weiter. «So viele Spiele in so kurzer Zeit zehren enorm an den Kräften», sagt er, «diesen Rhythmus sind sich die Spieler nicht gewohnt. Zum Glück sind wir bis jetzt verletzungsfrei geblieben. Und bleiben es hoffentlich auch.»

Captain Yanick Oumaray (Nummer 14) und Jan Büttiker (11) feiern das 1:0 von Tim Büttiker. Markus Müller

Der FC Mümliswil schlägt überraschend den FC Olten

In den weiteren Begegnungen des dritten Spieltags gab es eine dicke Überraschung. Der FC Mümliswil setzte sich mit 3:2 gegen den FC Olten durch, der drei Tage davor noch den FC Lommiswil mit 1:0 bezwungen hatte. Für die Mümliswiler war es nach der 0:2-Auftaktniederlage gegen Lommiswil der erste Sieg im zweiten Saisonspiel.

Leader der 2. Liga bleibt der FC Biberist, der an diesem Wochenende spielfrei war. Dahinter folgen mit ebenfalls sechs Punkten der FC Härkingen, der FC Iliria und der FC Wangen bei Olten. Der Titelverteidiger Iliria siegte auswärts beim Aufsteiger Gerlafingen mit 4:0. Nazim Elezi (27. und 30.), Mattio Sasso per Penalty (35.) und Alban Jahiu in der Nachspielzeit erzielten die Tore für die Mannschaft von Trainer Vilson Dedaj.

Wangen feierte derweil den zweiten Auswärtssieg der Saison – 3:2 beim Aufsteiger Hägendorf. Alle fünf Tore fielen in den letzten dreissig Minuten. Hägendorf konnte auf den ersten Gegentreffer in der 64. Minute postwendend reagieren. Nach dem späten Doppelschlag von Eduard Lekaj und Albatrit Morinaj (80. und 82.) für die Wangner war das Spiel aber entschieden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen