Plötzlich ist das Meisterrennen in der 2. Liga wieder offen.

2. Liga Solothurn Zwei Runden vor Schluss ist das Meisterrennen plötzlich wieder offen Der Zweitliga-Tabellenführer FC Iliria hat seinen Sechs-Punkte-Vorsprung auf den FC Lommiswil innert einer Woche verspielt. Die letzten beiden Spieltage versprechen ein packendes Fernduell zwischen den beiden Klubs um den Meistertitel. Und auch am Strich ist die Ausgangslage völlig offen. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 28.05.2022, 05.00 Uhr

Iliria oder Lommiswil – wer sichert sich den Meistertitel in der 2. Liga? Die beiden Direktduelle endeten unentschieden. Jose R.martinez

Mit fünf Punkten Vorsprung auf den Titelverteidiger Lommiswil startete der Kronfavorit FC Iliria Mitte März in die zweite Saisonhälfte. Gleich zum Rückrundenauftakt kam es auf dem Lommiswiler Weiher zum zweiten Direktduell in der laufenden Saison. Dabei gab es wie bereits in der Vorrunde keinen Sieger. Jonas Ebel brachte den FC Lommiswil in der 36. Minute in Führung, Liga-Topskorer Alban Jahiu erzielte kurz nach der Pause den Ausgleich für den FC Iliria.

Am Wochenende darauf feierte der FC Iliria gegen den FC Mümliswil einen 7:2-Kantersieg, während die Lommiswiler beim 2:1 gegen das Tabellenschlusslicht GS Italgrenchen Mühe bekundeten. Gegen Subingen liess der Leader Iliria dann zwar zwei Punkte liegen (1:1), doch danach schien die Mannschaft von Trainer Vilson Dedaj so richtig Fahrt aufzunehmen und reihte vier Siege aneinander – ohne ein einziges Gegentor: 2:0 gegen den FC Olten, 4:0 gegen Bellach, 2:0 gegen Biberist sowie 5:0 gegen Fulenbach. Weil die Lommiswiler gegen den FC Subingen patzten (1:3), hatte Iliria vier Runden vor dem Saisonende einen komfortablen Vorsprung von sechs Punkten auf Lommiswil.

Ohne Stammgoalie Nicola Trittibach verlor der FC Iliria gegen Härkingen und Trimbach. Jose R.martinez

Der 5:0-Auswärtssieg in Fulenbach hatte für den FC Iliria indes einen Wermutstropfen: Goalie Nicola Trittibach sah in der 53. Minute die rote Karte und war für die nächsten beiden Partien gesperrt. Das sollte kapitale Folgen haben für die Stadtsolothurner. Sie unterlagen im anschliessenden Spiel dem FC Härkingen mit 2:3 und leisteten sich am vergangenen Wochenende gegen Trimbach gleich den nächsten Ausrutscher (1:2). Derweil holte Lommiswil in den beiden Partien gegen Bellach (2:1) und Biberist (4:1) das Punktemaximum. Damit hat der FC Iliria sein Polster innert sieben Tagen verspielt und das Meisterrennen ist vor den letzten zwei Spieltagen plötzlich wieder völlig offen.

Die beiden Titelkandidaten thronen punktgleich an der Tabellenspitze. Der FC Iliria liegt nur noch wegen der geringeren Anzahl an Strafpunkten knapp vorne – 42 gegenüber 47 beim FC Lommiswil. Gewinnt der FC Iliria die letzten zwei Saisonspiele gegen die Abstiegskandidaten Italgrenchen und Klus/Balsthal – und sammelt dabei nicht allzu viele gelbe und rote Karten – ist er nach 2016 zum zweiten Mal Solothurner Meister.

2.-Liga-Topskorer Alban Jahiu (l.) wird dem FC Iliria im zweitletzten Spiel gegen Italgrenchen fehlen. Jose R.martinez

Mut machen wird dem FC Iliria, dass Torhüter Trittibach, der seit über 400 Minuten ohne Gegentor ist, seine Sperre abgesessen hat und gegen Italgrenchen zurückkehrt. Dafür muss das Team ohne seinen besten Torschützen auskommen. Alban Jahiu, mit 18 Treffern aktuell Führender der 2.-Liga-Torschützenliste, ist aus privatem Grund abwesend. Was Härkingens Yanick Oumaray freuen wird. Der zweitbeste Torschütze der Liga hat seit seinem Comeback nach überstandener Handgelenkverletzung in zwei Spielen drei Treffer erzielt und wird seine Torausbeute gegen den FC Klus/Balsthal weiter ausbauen wollen.

Doch zurück zum Meisterrennen: Der Verfolger FC Lommiswil hat zumindest auf dem Papier das schwierigere Restprogramm – die letzten beiden Gegner heissen SC Fulenbach (10.) und FC Härkingen (3.). Wie der FC Iliria muss auch der FC Lommiswil in der heutigen vorletzten Runde auf seinen herausragenden Akteur verzichten. Cyrill Sonderegger, der Spielgestalter und mit elf Saisontreffern auch erfolgreichste Torschütze seines Teams, muss eine Gelb-Sperre absitzen.

Lommiswils Regisseur Cyrill Sonderegger (r.) ist gegen den SC Fulenbach gesperrt. José R. Martinez

Egal was in der heutigen 21. Runde passiert, eines steht fest: Die Entscheidung im Meisterrennen wird definitiv erst am allerletzten Spieltag fallen. Dabei geht es für den FC Iliria und den FC Lommiswil «nur» um den Meistertitel, denn der damit verbundene Aufstieg in die 2. Liga inter scheint momentan für beide Klubs kein Thema zu sein.

Auch im Abstiegskampf herrscht Hochspannung

Nicht nur an der Tabellenspitze der 2. Liga bleibt die Spannung bis zum Schluss erhalten, auch der Strichkampf verspricht viel Dramatik. Kaum noch Chancen auf den Ligaerhalt hat das Tabellenschlusslicht GS Italgrenchen. Das Team von Trainer Beat Martinetz müsste die letzten beiden Spiele gewinnen und gleichzeitig darauf hoffen, dass Fulenbach und Klus/Balsthal zweimal leer ausgehen. Wenn es normal läuft, ist der direkte Wiederabstieg der Grenchner bereits am Samstagabend besiegelt.

Fulenbach und Klus/Balsthal kämpfen im Fernduell gegen den Abstieg. Patrick Lüthy

Der zweite Absteiger heisst entweder SC Fulenbach oder FC Klus/Balsthal. Beide Klubs haben aktuell 16 Punkte auf ihrem Konto. Die grosse Hypothek der Thaler sind ihre 118 (!) Strafpunkte. Die sind der Grund dafür, dass das Team von Trainer Xhevxhet Dullaj in den letzten zwei Spielen einen Punkt mehr holen muss als der SC Fulenbach, um den Abstieg doch noch abzuwenden. Dafür braucht der FC Klus/Balsthal aber im Minimum einen Exploit. Denn das Restprogramm ist happig: Zuerst wartet der Tabellendritte Härkingen und zum Abschluss der Saison dann noch der Leader Iliria. Fulenbach trifft auf Lommiswil (2.) und Mümliswil (7.).

