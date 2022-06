Das Fernduell um den Titel und der Abstiegskampf im Liveticker.

Liveticker Solothurner 2. Liga Wer wird Solothurner Meister und wer steigt in die 3. Liga ab? Der letzte Spieltag in der Solothurner 2. Liga steht im Zeichen der Fernduelle um den Meistertitel und den Nicht-Abstiegsplatz. Holt Iliria oder Lommiswil den Titel? Steigt Klus/Balsthal oder Fulenbach ab? Und heisst der Torschützenkönig Alban Jahiu oder Yanick Oumaray? Verfolgen Sie die drei Entscheidungen im Liveticker. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 11.06.2022, 17.30 Uhr

Iliria oder Lommiswil: Wer holt sich den Solothurner Meistertitel in diesem Jahr? Die beiden Direktduelle in der laufenden Saison endeten unentschieden. Jose R. Martinez

Die aktuellen Spielstände:

Iliria - Klus/Balsthal 0:0

Härkingen - Lommiswil 0:0

Fulenbach - Mümliswil 0:0

Gelingt dem FC Lommiswil die Titelverteidigung oder steht am Saisonende wie 2016 und 2020 der FC Iliria zuoberst? Vor der letzten Runde stehen die beiden Teams punktgleich an der Tabellenspitze. Der FC Iliria hat fünf Strafpunkte weniger auf dem Konto und steigt deshalb als Leader ins Fernduell um den Meistertitel. Am Ende könnte jede Karte entscheidend sein.

Der FC Klus/Balsthal oder der SC Fulenbach steigt in die 3. Liga ab. Patrick Lüthy

Auch am Strich ist die Situation spannend. Das Tabellenschlusslicht Italgrenchen steht längst als erster Absteiger fest. Doch wer begleitet die Grenchner in die 3. Liga? Geht für den SC Fulenbach nach 16 Jahren in der höchsten Regionalliga eine Ära zu Ende oder muss der FC Klus/Balsthal drei Jahre nach dem Aufstieg wieder runter in die 3. Liga?

Dank des 5:3-Siegs am 21. Spieltag gegen Härkingen hat Klus/Balsthal die besseren Karten. Das Team von Trainer Xhevxhet Dullaj hat ein Polster von drei Punkten auf die Fulenbacher, muss am Samstag aber beim Spitzenreiter FC Iliria ran. Wenn der FC Klus/Balsthal in Solothurn verliert und der SC Fulenbach sein Heimspiel gegen den Tabellensiebten Mümliswil gewinnt, dann erwischt es die Thaler doch noch. Denn Fulenbach hat aktuell 67 Strafpunkte und der FC Klus/Balsthal deren 122. Bei Punktgleichheit wären die Fulenbacher, die übrigens auch das bessere Torverhältnis haben, somit gerettet.

Wer wird der Torschützenkönig

Alban Jahiu (links) kämpft am letzten Spieltag nicht nur um den Meistertitel mit dem FC Iliria, sondern auch um die Torjäger-Kanone. Jose R. Martinez

Gesucht wird der Nachfolger von Avni Halimi, der für den FC Wangen bei Olten in der vergangenen Saison zwanzig Tore erzielte. Dieses Jahr wird der Titel des Torschützenkönigs entweder an Alban Jahiu vom FC Iliria oder an Yanick Oumaray vom FC Härkingen gehen. Beide stehen vor dem letzten Spieltag bei 18 Treffern. Oumaray war schon 2017 mit 22 Toren der Topskorer der 2. Liga. Danach ging die Torjäger-Kanone an Ramon Affentranger (25 Tore), Dzenis Poljak (20) und Samoell Prenaj (11).

Härkingens Yanick Oumaray hat wie Alban Jahiu 18 Tore auf dem Konto. Bruno Kissling

