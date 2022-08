Salvatore Albanese ist zurück beim FC Mümliswil

FC Mümliswil Salvatore Albanese ist zurück: «Meine Trainerkarriere begann damals bei Mümliswil – vielleicht ist es mein Schicksal, dass sie dort auch aufhört» Der letztjährige Tabellenachte Mümliswil hat sechs erfahrene Spieler verloren. Salvatore Albanese muss einen neue Generation aufbauen. «Es gibt viele talentierte Spieler im Klub und die erste Mannschaft hat grosses Potenzial», sagt er. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 19.08.2022, 11.30 Uhr

Salvatore Albanese (mittlere Reihe, 2. v.l.) musste den FC Mümliswil gehörig umkrempeln. zvg

Beim FC Mümliswil kam es in der Saisonpause zum Umbruch. Trainer Remo Bürgi legte sein Amt nach fünf Jahren nieder. Nicola, Jerome sowie Andreas Ackermann, Janick Kamber, Fabio Gradwohl und Robin Disler gaben ihren Rücktritt bekannt.

«Das Team ist absolut intakt und hat viel Talent», äusserte sich Remo Bürgi nach seinem Abgang. «Es wird aber ein Umbruch nötig sein. Sechs Spieler müssen ersetzt werden – das wird eine grosse Herausforderung. Doch Salvatore Albanese und Marcel Ambühl werden diese Challenge gut meistern und ein paar neue Spieler in die Mannschaft integrieren, sodass das Team sofort wieder funktioniert – da bin ich mir sicher.»

Der neue Cheftrainer hat die nach den Abgängen entstandenen Lücken im Kader mit vier Spielern aus der zweiten Mannschaft gefüllt: Matteo Ciurlia (Tor), Tobias Glatzfelder (Abwehr), Lars Probst und Dominik Nussbaumer (beide Mittelfeld). Dazu kam Angreifer Nico Suremann vom FC Solothurn.

«Das Team hat vor allem Erfahrung verloren», kommentiert Albanese die Mutationen. «Die neuen Spieler wurden während der Vorbereitung mit dem höheren Rhythmus konfrontiert. Es muss uns als Team gelingen, sie weiterzubringen. Bis jetzt machen sie es sehr gut.»

Mit dem FC Wangen bei Olten und Zofingen in der 1. Liga

Albanese ist seit bald drei Jahrzehnten Trainer. Die ersten Erfahrungen sammelte er beim FC Oensingen und beim FC Mümliswil. Ende der 90er-Jahre wurde er Assistent von René Erlachner beim Erstligisten FC Wangen bei Olten. Gleichzeitig war er für die A-Junioren des Klubs verantwortlich.

«Das waren sehr lehrreiche Jahre für mich», blickt er auf seine Zeit auf der Chrüzmatt zurück. Im Jahr 2001 zog es ihn zum Zweitligisten FC Hägendorf. In der Saison 02/03 erreichte er mit den Hägendörfern den zweiten Platz – punktgleich mit dem Meister FC Olten.

Insgesamt fünf Saisons war er auf der Breite, ehe er 2006 beim Erstligisten Zofingen anheuerte. In der ersten Saison führte er den SCZ auf den fünften Platz. Im Jahr darauf geriet das Team dann in den Abstiegskampf und Albanese wurde im Verlauf der Rückrunde durch Andy Egli ersetzt.

Nach einem kurzen Abstecher zum FC Oftringen beerbte er 2009 Erich Hert beim FC Härkingen, der gerade den Aufstieg in die 2. Liga inter geschafft hatte. Er konnte die Härkinger aber nicht vor dem direkten Wiederabstieg bewahren und im Jahr darauf tauchte der Klub sogar in die 3. Liga ab. Danach trennten sich die Wege von Albanese und dem FC Härkingen. «Solche Rückschläge gehören zu einer Trainerkarriere dazu», sagt der 59-Jährige. «Ich bereue keinen meiner Schritte, denn ich wusste immer, worauf ich mich einlasse.»

So auch bei seiner bisher letzten Station, dem Viertligisten FC Egerkingen, den er 2019 nach dem Abstieg in die 4. Liga übernahm. In der zweiten Halb-Saison führte er die Egerkinger zurück in die 3. Liga. Im Verlauf der vergangenen Saison zog sich das Team dann aber aus dem Meisterschaftsbetrieb zurück. «Wir hatten schlicht zu wenige Spieler», begründet Albanese. Das abrupte Ende habe ihm kurzzeitig die Motivation geraubt: «Ich wollte eigentlich aufhören. Dann kam die Anfrage vom FC Mümliswil.»

Schönen Fussball spielen, kein Bollwerk aufs Feld stellen

Das Angebot aus dem Guldental habe ihn überrascht, aber auch sehr gefreut. Nach einer dreiwöchigen Bedenkzeit sagte er bereits vor dem Rückrundenstart zu. «Meine Trainerkarriere begann damals beim FC Mümliswil. Vielleicht ist es mein Schicksal, dass sie dort auch aufhört», so Albanese. «Mümliswil ist ein Top-Verein, der im Dorf sehr gut verankert ist. Es gibt viele talentierte Spieler im Klub und die erste Mannschaft hat grosses Potenzial.»

Salvatore Albanese hat die Leistungen des FC Mümliswil in der Rückrunde genau verfolgt. «Aufgrund der Qualität der Spieler hätte sich die Mannschaft eigentlich weiter oben in der Tabelle bewegen müssen», sagt er zum achten Platz. «Als Aussenstehender ist es schwierig zu beurteilen, wieso es nicht wunschgemäss lief. Und auch wenn sie nicht erfolgreich war, hat mich die Mannschaft beeindruckt. Ich habe erkannt, dass ich beim FC Mümliswil etwas bewegen kann.»

Wie soll sich das Team in der neuen Saison präsentieren? «Auf jeden Fall diszipliniert», antwortet Salvatore Albanese. «Und ich bin ein taktischer Trainer. Ich will schönen, effizienten und natürlich auch erfolgreichen Fussball präsentieren, nicht einfach ein Bollwerk aufs Feld stellen. All das ist mit sehr viel Arbeit verbunden. Daneben soll aber auch der Spass nicht zu kurz kommen.»

Kader FC Mümliswil



Trainer: Salvatore Albanese



Tor: Björn Fluri (00), Matteo Ciurlia (96), Fabian Minder (05).

Abwehr: Adrian Kamber (94), Rafael Disler (98), Fabian Bader (99), Tobias Glatzfelder (97), Janik Disler (96), Marco Fluri (97).

Mittelfeld: Mario Simic (88), Simon Büttler (87), Silvan Nussbaumer (94), Elia Bader (98), Dominik Nussbaumer (04), Christian Wehrli (03), Lars Probst (96).

Angriff: Florian Arnold (99), Dominik Ackermann (90), Roger Wyser (96), Fabrice Ambühl (05), Nico Suremann (03), Sascha Berger (96).



Zuzüge: Ciurlia, D. Nussbaumer, Probst, Glatzfelder (alle 2. Mannschaft), Suremann (FC Solothurn).

Abgänge: Fabio Gradwohl, Robin Disler, Jérome Ackermann, Nicola Ackermann, Janick Kamber, Andreas Ackermann (alle Rücktritt/Pause).

