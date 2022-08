FC Olten FCO-Spielgestalter Danilo Esposito zeigt sich kritisch: «Wir haben in der letzten Saison nicht das erreicht, was wir wollten» Zum zweiten Mal in Folge beendete der FC Olten die Meisterschaft in der 2. Liga auf dem vierten Platz. Dies sei zu wenig für die Ansprüche des Stadtklubs, stellt Danilo Esposito klar. Der junge Zentrumsspieler will dieses Jahr noch mehr Verantwortung übernehmen. Michael Höchner Jetzt kommentieren 19.08.2022, 11.30 Uhr

Danilo Esposito (hintere Reihe, 2. v.r.) nimmt seine vierte Saison beim FC Olten in Angriff. Markus Müller

Der FC Olten steht in den Startlöchern für seine dritte Saison in der höchsten Regionalliga nach dem freiwilligen Abstieg aus der Amateurliga. Und bei den Dreitannenstädtern soll in diesem Jahr einiges besser werden als in der vergangenen Spielzeit.

Betrachtet man die Tabelle der Saison 2021/22, könnte man meinen, dass die Oltner mit dem soliden vierten Platz zufrieden sind. Das ist aber nicht der Fall. Für den FC Olten und seinen Spielmacher Danilo Esposito gibt es noch viel Verbesserungspotenzial.

Der angesprochene Mittelfeldmann spielt nun bereits seit drei Jahren für den FC Olten. Nach seinen ersten Fussballschritten in Niedergösgen führte Espositos Weg zum FC Aarau, bei dem er bis zur U16 spielte. Über die Junioren des FC Wohlen kam der Niedergösger schliesslich zum Stadtklub.

Obwohl er erst 21 Jahre alt ist, nimmt Danilo Esposito im Team des FC Olten bereits eine wichtige Rolle ein und gehört zum Stammpersonal. Neben Routinier Sandro Iandiorio, welcher die defensiven Aufgaben im Mittelfeld übernimmt, kann sich Esposito offensiv frei entfalten und fungiert dabei als Spielmacher. In den letzten Jahren kam der Zentrumsspieler regelmässig zum Einsatz und zählt zu den Leistungsträgern des FCO. In der abgelaufenen Saison absolvierte er 19 von 22 Meisterschaftsspielen.

Danilo Esposito beim Auswärtsspiel gegen den FC Lommiswil. José R. Martinez

Eine enttäuschende zweite Saisonhälfte

Zurückblickend ist Esposito vor allem mit der Rückrunde der letzten Saison unzufrieden. Die Oltner holten in der zweiten Hälfte der Saison nur 15 Punkte, in der Vorrunde waren es deren 22. Der FC Olten liess in der Rückrunde viele Punkte in den letzten Minuten liegen und gab die Spiele unnötig noch aus der Hand. «Am Ende ist alles ein wenig zusammengefallen», erklärt Esposito.

Damit meint er eine Niederlagenserie in der Rückrunde, welche die Ambitionen der Oltner beendete. Man verlor wichtige Ligaspiele und musste sich auch im Solothurner Cup geschlagen geben – 1:2 im Halbfinal gegen den FC Subingen. «Danach war die Saison für uns gelaufen. Wir haben unsere Spiele gemacht und waren fokussiert, hatten aber nicht mehr den absoluten Siegeswillen wie im vorherigen Verlauf der Meisterschaft.»

Danilo Esposito lässt sich den Ball nicht so leicht abluchsen. Patrick Lüthy

Nach der einschneidenden Niederlagenserie fand sich der FC Olten im Niemandsland der 2. Liga wieder. Der Abstand auf die Spitzengruppe mit dem FC Lommiswil und dem späteren Meister FC Iliria war zu gross, um noch wirklich heranzukommen und auch nach hinten verfügte man dank des zweiten Zwischenrangs nach der Vorrunde bereits über ein komfortables Polster.

Obschon die Oltner einen starken Saisonstart hatten und sich ansprechend klassierten, ist das Team nicht komplett glücklich, wie Esposito erzählt: «Wir waren nicht wirklich zufrieden am Ende der Saison. Wir haben nicht das erreicht, was wir wollten.»

Noch mehr Verantwortung übernehmen im Mittelfeld

Die Ambitionen des FC Olten bleiben gross. Wie schon in der vergangenen Saison startet das Team von Trainer Ogulcan Karakoyun mit der Intention in die Meisterschaft, jedes Spiel zu gewinnen. Im Ansatz hat bei den Oltner während der Vorbereitung schon vieles gestimmt, worauf man auch aufbauen will.

Drei Saisons hat Danilo Esposito für den FC Olten bisher absolviert. Patrick Lüthy

Um die Saison besser abzuschliessen, muss das Team laut Danilo Esposito gewisse Spielsituationen besser zu Ende spielen. Damit meint er vor allem das Klären von gegnerischen Angriffen und auch die eigenen Toraktionen im Sturm. Schafft man es, diese Ziele umzusetzen, sieht sich der FCO wieder im vorderen Bereich der Liga.

Esposito setzt sich auch persönliche Ziele: Der junge Spielmacher will auf dem Platz noch mehr Verantwortung übernehmen. Dafür muss der privat eher ruhige und zurückhaltende Niedergösger noch etwas aus sich herauskommen, um sowohl die Mannschaft wie auch Mittelfeld-Partner Iandiorio verbal führen zu können.

Der Ex-Subinger Gianluca Moser (r.) im Laufduell mit Danilo Esposito. Patrick Lüthy

Drei Rücktritte und fünf Neuzugänge

Vor den Oltnern auf den Rängen eins bis drei klassierten sich im Vorjahr in absteigender Reihenfolge der FC Iliria, der Lommiswil und der FC Härkingen. Alle drei Teams verzichteten aber auf den Aufstieg in die 2. Liga inter und werden auch in dieser Saison Gegner des FCO sein. Um einen Schritt nach vorne zu machen, hat der FC Olten einige Transfers getätigt.

Neu dabei sind die beiden Verteidiger Micha Steiner und Dardan Krasniqi, die Mittelfeldspieler Edmilson Dionato Fernandes und Dominik Bonfanti sowie Angreifer Enrico Peier. Ihnen stehen insgesamt drei Abgänge gegenüber: Hevzi Hasani, Gianfranco Vinci und Bleart Hasani haben allesamt ihren Rücktritt vom Fussball erklärt.

Kader FC Olten



Trainer: Ogulcan Karakoyun



Tor: Thomas Husi (90), Argjend Morina (04).

Abwehr: Igor Cataldo (96), Wayne Corti (92), Emre Gürsoy (98), Dardan Krasniqi (06), Fidan Krasniqi (89), Lino Meyer (93), Erlion Pirku (99), Marko Simeunovic (04), Micha Steiner (00).

Mittelfeld: Dominik Bonfanti (04), Edmilson Dionato Fernandes (02), Danilo Esposito (01), Ajman Hasani (05), Ramazan Hasani (86), Sandro Iandiorio (88), Aziz Kukavica (94).

Angriff: Elio Arciresi (99), Aaron Burkhardt (96), Giovanni Gerardi (91), Kennedy Joao (02), Xaver Meyer (90), Ertugrul Özdemir (96), Enrico Peier (04), Furkan Tan (98), Hazir Zenuni (88).



Zuzüge: Peier (FC Solothurn), Dionato Fernandes (FC Black Stars), Özdemir, D. Krasniqi (beide FC Wangen b.O.), Bonfanti (FC Härkingen), Steiner (2. Mannschaft), A. Hasani (FC Aarau).

Abgänge: Hevzi Hasani, Gianfranco Vinci, Bleart Hasani (alle Rücktritt).

