Lommiswil startet «daheim» in Bettlach mit Sieg gegen Mümliswil

2. Liga Solothurn Lommiswil-Trainer Lukas Ebel nach dem ersten «Heimspiel» der Saison: «Wir werden uns an den Platz gewöhnen» Der FC Lommiswil gewinnt zum Saisonauftakt in Bettlach gegen den FC Mümliswil mit 2:0. Die weiteren Sieger des ersten Spieltags sind der FC Biberist (3:1 gegen Iliria), der FC Wangen bei Olten (2:1 gegen Fulenbach) und der FC Härkingen (2:1 gegen Olten). Gerlafingen und Trimbach trennten sich unentschieden. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 21.08.2022, 22.06 Uhr

Lommiswils Siegtorschütze Cyrill Sonderegger kann von den Mümliswilern nur mit einem Foul gebremst werden. Oliver Menge

Weil der Sportplatz Weiher derzeit saniert wird, muss der FC Lommiswil seine zwölf Heimspiele in dieser Saison auf dem Neufeld in Bettlach austragen. Einen Nachteil sieht Lommiswils Trainer Lukas Ebel darin nicht: «Ich denke, die Spiele in Bettlach werden für uns richtige Heimspiele sein. Wir werden uns auf jeden Fall an den Platz gewöhnen.»