Der SC Fulenbach fällt nach 0:4 in Lommiswil unter den Strich.

2. Liga Solothurn Fulenbach rutscht unter den Strich, Lommiswil bleibt am Leader dran Der FC Lommiswil gewinnt gegen den SC Fulenbach mit 4:0 und liegt eine Runde vor dem Saisonende punktgleich hinter Spitzenreiter Iliria auf Platz zwei. Derweil muss Fulenbach im Abstiegskampf den FC Klus/Balsthal vorbeiziehen lassen, der gegen Härkingen drei wichtige Punkte einfährt. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 29.05.2022, 21.07 Uhr

Fulenbachs Goalie Nikola Andjelkovic am Boden. Hans Peter Schläfli

Warm anziehen. Das galt für alle, die sich am Samstagabend den Match in Lommiswil anschauen wollten – aber besonders für die Fulenbacher. Der kalte Bergwind blies heftig über den idyllisch gelegenen Fussballplatz Weiher. Aber nicht nur das: Auch die Lommiswiler fegten den Gegner wie eine Wirbelwind vom Platz. Cedrik Hunziker zirkelte einen Freistoss von rechts in den Strafraum und Gabor Bachmann lenkte den Ball zum 1:0 ins Netz.

Kurz darauf eine Lommiswiler Balleroberung im Mittelfeld. Unter Druck wollte SCF-Verteidiger Florian Fischer den folgenden Steilpass ablenken, erwischte damit aber nur seinen herauseilenden Goalie Nikola Andjelkovic auf den falschen Fuss und es hiess 2:0 für Lommiswil.

Umzingelt von vier Lommiswilern gibt es für den Fulenbacher Flavio Premori kein Durchkommen. Hans Peter Schläfli

Das Positive aus Fulenbacher Sich: Das Team, das Trainer Roman Wyss erst vor fünf Wochen übernommen hatte, brach trotz der frühen Vorentscheidung nicht auseinander. Im Gegenteil, die Gäste reagierten und zeigten ihre beste Phase. Miroslav Markovic flankte von links, Yanick Boss kam zum Abschluss, aber Lommiswils Goalie Tim Bracher konnte den Ball gerade noch über die Latte lenken.

Was wäre passiert, wenn der Anschlusstreffer gefallen wäre? Diese Frage erübrigte sich, als Alessandro Choque kurz vor der Pause mit dem 3:0 definitiv alles klar machte.

Der Lommiswiler Moritz Frey schiesst das 4:0, Fulenbachs Goalie Nikola Andjelkovic ist machtlos. Hans Peter Schläfli

Lommiswil spielt einfach und vorausschauend

«Einfacher spielen und den Ball flach halten», gab Wyss den Fulenbachern in der Pause mit auf den Weg. Und er forderte Solidarität, man solle die Fehler nicht bei den Mitspielern suchen. Nach einer Stunde gelang den Fulenbachern tatsächlich eine schöne Kombination über mehrere Stationen, aber wieder schaute nur ein Eckball heraus. Auf der anderen Seite machte es Moritz Frey besser, als er aus kurzer Distanz das 4:0 für Lommiswil schoss.

Es gab zwei wesentliche Unterschiede, die zum klaren Resultat führten: Lommiswil verstand es, die einfachen Pässe immer flach zu spielen, was das Leben der Mitspieler erleichtert. Bei Fulenbach flog der Ball dagegen bei der zweiten, spätestens dritten Berührung halbhoch im Wind und die Kontrolle war verloren.

Technisch fein dominiert der Lommiswiler Pascal Nussbaumer den Ball. Hans Peter Schläfli

Und während der Abstiegskandidat meistens nur reagierte, dachte der Titelverteidiger voraus und machte geschickt die Räume zu, wodurch nach Zweikämpfen die Abpraller fast immer in den Füssen der Platzherren landeten. Solche Dinge kann ein Trainer nicht in ein paar Wochen umsetzen. Das sind Unterschiede, die für die Mannschaft sprechen, die bei den Junioren das Fussball-ABC besser gelernt hat.

Fulenbach hatte auch in der Schlussphase kein Glück mehr. Captain Yanick Boss schickte Enrik Kqiraj mit einem feinen Steilpass auf die Reise, doch dieser verstolperte die Möglichkeit. Gleich darauf wurden die Gäste auf dem Weg zum Ehrentreffer aus dem Offside zurückgepfiffen. Es war eine hauchdünne Entscheidung.

So hat der FC Lommiswil seinen Teil auf dem Weg zur weiterhin möglichen, erfolgreichen Titelverteidigung erfüllt: Klarer Sieg und keine Gelbe Karte, denn derzeit macht die Fairplay-Wertung den Unterschied aus, der für Leader Iliria spricht. «Wir werden auch gegen Härkingen alles geben und es ist schön, dass es bis zur letzten Runde spannend bleibt», fasste Lommiswil-Trainer Lukas Ebel die positive Stimmung seines Teams zusammen.

Der Fulenbacher Nebojsa Markovic im Zweikampf mit dem Lommiswiler Pascal Nussbaumer. Hans Peter Schläfli

Klus/Balsthal zieht wieder am SC Fulenbach vorbei

«Es war nicht alles schlecht», analysierte Fulenbachs Trainer Roman Wyss den Match, «aber wir waren in der Startphase nicht bereit und haben deshalb gegen ein absolutes Topteam verdient verloren.» Er wolle den Abstieg nun mit einem Sieg gegen den FC Mümliswil verhindern. «Die Mannschaft hält zusammen und wir könnten nächste Saison in der 2. Liga eine gute Rolle spielen», meint Wyss, der noch nicht entschieden hat, ob er als SCF-Trainer weitermachen will oder nicht.

Doch nach dem 5:3-Sieg des FC Klus/Balsthal gegen Härkingen rutschte Fulenbach wieder auf einen Abstiegsplatz ab. Was verbindet nun Lommiswil und Fulenbach im grossen Finale? Beide müssen in der letzten Runde gewinnen und beide werden auf den Ausgang des Matches zwischen Iliria und Klus/Balsthal blicken. Fulenbach in der Hoffnung, dass Solothurner Adler gewinnen, Lommiswil, dass die Thaler nicht verlieren.

Der Fulenbacher Miroslav Markovic in Aktion gegen Lommiswil-Verteidiger Gabor Bachmann. Hans Peter Schläfli

