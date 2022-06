2. Liga Solothurn Die Saison 2021/22 war spannend bis zur letzten Sekunde: Ein Rückblick mit den wichtigsten Zahlen und Fakten Der FC Iliria legte bereits in der Vorrunde den Grundstein für den Meistertitel, ist das beste Auswärtsteam und stellt sowohl die beste Offensive als auch die beste Abwehr der Liga. Der FC Lommiswil ist eine Heimmacht und Mümliswil die fairste Mannschaft der 2. Liga. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 15.06.2022, 20.11 Uhr

Ilirias Captain Alban Jahiu, Abwehrchef Dugagjin Dedaj und Assistenztrainer Leo Sasso mit dem Meisterpokal. Hans Peter Schläfli

Die vergangenen beiden Saisons mussten wegen der Coronapandemie in der Halbzeit abgebrochen werden. Dieses Jahr konnte endlich wieder eine Rückrunde ausgetragen werden. Und die war packend bis zur allerletzten Sekunde.

Im Meisterrennen forderte Lommiswil dem FC Iliria mit einer herausragenden zweiten Saisonhälfte – 28 von möglichen 33 Punkten – alles ab. Die Lommiswiler waren in der letzten Runde für ein paar Minuten Solothurner Meister. Bis Oliver Andrijasevic den FC Iliria in der 88. Minute gegen Klus/Balsthal zum Sieg und damit zum Titelgewinn schoss.

Der FC Iliria ist nach 2016 und 2020 zum dritten Mal in der Klubgeschichte die beste Mannschaft der 2. Liga. Hans Peter Schläfli

Auch der Abstiegskampf war ein Krimi. Der FC Klus/Balsthal stieg mit einem Polster von drei Punkten auf den SC Fulenbach ins Fernduell vom 22. Spieltag.

Nach der 0:1-Niederlage gegen den Meister Iliria begann für die Thaler das grosse Zittern. Denn die Partie zwischen dem SC Fulenbach und dem FC Mümliswil war immer noch im Gange. Und die Fulenbacher kamen in der sechsten Minute der Nachspielzeit zu einem Penalty. Den verwandelte Nico Ferrari; er rettete damit den SCF und stürzte den FC Klus/Balsthal ins Elend.

Lange Gesichter bei Klus/Balsthal, als nach dem Schlusspfiff die Kunde vom Fulenbacher Penaltytor kam, was den Abstieg bedeutete. Hans Peter Schläfli

Sowohl das Meisterrennen als auch der Abstiegskampf wurden durch die Strafpunkte entschieden. Am Strich war die Sache klar: Fulenbach sammelte deren 72 Strafpunkte, Klus/Balsthal 126.

An der Tabellenspitze dagegen kam es in der abschliessenden Runde auf jede einzelne Karte an. Am Ende gaben vier Strafpunkte den Ausschlag zugunsten Ilirias. Doch auch wenn das Torverhältnis massgebend gewesen wäre, hätten die Sieger der beiden Fernduelle FC Iliria und SC Fulenbach geheissen.

Der FC Iliria ist ein verdienter Meister. Das Team von Trainer Vilson Dedaj hat statistisch die beste Offensive und auch die beste Abwehr. Zudem brillierte Iliria auf fremden Plätzen und ist nach dem FC Mümliswil die zweitfairste Mannschaft der Solothurner 2. Liga.

Meistertrainer Vilson Dedaj. Jose R. Martinez

Den Titel des Torschützenkönigs 2022 teilen sich Alessandro Fragale, Alban Jahiu und Yanick Oumaray mit je 18 Saisontreffern. Raphael Gasche vom Cupsieger FC Subingen ist der Spieler mit der meisten Einsatzzeit.

Absteiger Italgrenchen liegt mit Ausnahme der Fairplay-Rangliste in jeder Statistik auf dem letzten Platz. Auffallend ist zum Beispiel auch, dass Härkingen in der Heimtabelle nur auf Platz acht liegt, dafür auswärts am zweitmeisten Punkte sammelte.

Die Härkinger hätten heuer als Tabellendritte sogar noch aufsteigen können, verzichten aber wie Iliria und Lommiswil auf den Gang in die 2. Liga inter. Weil der FC Wangen bei Olten runter kommt, gibt es 2022/23 eine 13er-Liga. Hoffentlich wiederum mit einer Vor- und auch einer Rückrunde.

Drei Torschützenkönige und der Subinger Selcuk Cubuk mit einer Top-Quote

Vor dem letzten Spieltag deutete alles auf ein Fernduell zwischen Härkingens Yanick Oumaray und Alban Jahiu vom FC Iliria um den Titel des Torschützenkönigs hin. Die beiden hatten je 18 Saisontore auf dem Konto. Dabei blieb es. Yanick Oumaray ging gegen den FC Lommiswil leer aus und auch Alban Jahiu konnte gegen den FC Klus/Balsthal keinen weiteren Treffer verbuchen.

Torschützenkönig trotz Handgelenkbruch: Härkingens Captain Yanick Oumaray. Bruno Kissling

Stattdessen schloss Alessandro Fragale vom FC Bellach noch zu den beiden auf – mit einem Viererpack bei der 5:8-Heimniederlage gegen Subingen. Fragale hat von den drei Torschützenkönigen die beste Quote. Er verpas­ste 8 der insgesamt 22 Saisonspiele, 7 wegen einer Knieverletzung, und kommt damit auf einen Schnitt von 1,28 Toren pro Partie.

Oumaray hat eine Quote von 1,05 Toren – er musste aufgrund eines Handgelenkbruchs 5 Spiele aussetzen. Jahiu hat 21 der 22 Partien absolviert und im Schnitt 0,85 Treffer markiert.

Meister und Co-Torschützenkönig: Iliria-Captain Alban Jahiu. Hans Peter Schläfli

Die zweitbeste Quote weist Selcuk Cubuk auf: 1,18. Der 30-Jährige, der im Winter vom FC Langnau zum FC Subingen gewechselt hatte, erzielte in den 11 Rückrundenspielen 13 Tore – davon 6 in der letzten Partie gegen Bellach.

Selcuk Cubuk wechselte auf die Rückrunde zum FC Subingen und schoss die Wasserämter zum Cupsieg. José R. Martinez

18 Tore: Alessandro Fragale (Bellach), Alban Jahiu (Iliria), Yanick Oumaray (Härkingen)

13: Selcuk Cubuk (Subingen), Giovanni Gerardi (Olten)

12: Lucien Baumgartner (Trimbach), Ivan Doric (Biberist)

11: Luca Cappelli (Subingen), Kushtrim Osaj (Trimbach), Cyrill Sonderegger (Lommiswil)

10: Jonas Ebel (Lommiswil), Nazim Elezi (Iliria)

8: Joel Rietschin (Härkingen), Jonas Stuber (Biberist)

7: Oliver Andrijasevic (Iliria), Hazir Zenuni (Olten)

Subingen-Verteidiger Raphael Gasche verpasste nur 82 Minuten

Der Dauerläufer: Abwehrspieler Raphael Gasche vom Cupsieger FC Subingen (Bildmitte). Patrick Lüthy

Kein Spieler hat in dieser Saison alle 22 Partien für sein Team über die volle Distanz bestritten. Der Subinger Abwehrspieler Raphael Gasche kommt dem Maximum von 1980 Minuten am nächsten. Der 24-Jährige spielte 20-mal durch, im letzten Vorrundenspiel gegen Bellach wurde er in der 77. Minute ausgewechselt und im zweitletzten Meisterschaftsspiel gegen Trimbach, zwei Tage nach dem Cupsieg, kam er in der 69. Minute rein.

Der Biberister Noah Thurnheer und Marco Scherrer vom FC Klus/Balsthal absolvierten 21 Partien über die volle Distanz und mussten jeweils einmal aussetzen. Nebst Gasche standen vier weitere Spieler in allen 22 Meisterschaftsspielen mindestens eine Minute auf dem Platz: Jonas Ebel, Mattia Sasso, Jan Marti und Roger Wyser.

1898: Minuten: Raphael Gasche (Subingen)

1890: Marco Scherrer (Klus/Balsthal), Noah Thurnheer (Biberist)

1876: Lars Herzog (Lommiswil) 1866: Cyrill Sonderegger (Lommiswil)

1859: Wayne Corti (Olten)

1835: Pascal Schwaller (Subingen)

1800: Luca Palermo (Bellach), Nico Wolf (Italgrenchen)



In allen 22 Spielen eingesetzt: Jonas Ebel (Lommiswil) 1605 Minuten, Mattia Sasso (Iliria) 1561, Jan Marti (Härkingen) 1547, Roger Wyser (Mümliswil) 1406

Nicola Trittibach blieb elfmal ohne Gegentor

Wäre der Titelkampf schon früher entschieden gewesen, wenn Nicola Trittibach nicht zwei Spiele hätte aussetzen müssen? Claudio De Capitani/Freshfocus

Torhüter Nicola Trittibach ist ein wichtiger Faktor für den Titelgewinn des FC Iliria. Der 27-Jährige hielt seinen Kasten in 11 von 20 Spielen sauber. Nach dem Platzverweis gegen Fulenbach in der fünftletzten Runde verlor Iliria die folgenden beiden Spiele gegen Härkingen (2:3) sowie Trimbach (1:2). Wieder mit Trittibach im Tor gewann der FC Iliria dann die letzten zwei Spiele zu null.

Offensive, Defensive, Torverhältnis und Strafpunkte Offensive Iliria: 65 Lommiswil: 53 Biberist: 51 Härkingen: 50 Subingen: 49 Olten: 46 Bellach: 41 Trimbach: 37 Mümliswil: 31 Klus/Balsthal: 31 Fulenbach: 29 Italgrenchen: 25 Defensive Iliria: 17 Lommiswil: 27 Olten: 29 Härkingen: 39 Biberist: 39 Mümliswil: 40 Subingen: 41 Fulenbach: 47 Trimbach: 51 Klus/Balsthal: 58 Bellach: 60 Italgrenchen: 60 Torverhältnis Iliria (+48) Lommiswil (+26) Olten (+17) Biberist (+12) Härkingen (+11) Subingen (+8) Mümliswil (-9) Trimbach (-14) Fulenbach (-18) Bellach (-19) Klus/Balsthal Italgrenchen (-35) Strafpunkte Mümliswil: 41 Iliria: 43 Bellach: 44 Härkingen: 45 Lommiswil: 47 Biberist: 59 Subingen: 68 Trimbach: 72 Fulenbach: 72 Olten: 74 Italgrenchen: 102 Klus/Balsthal: 126

