Iliria schickt Italgrenchen mit 8:0-Packung in die 3. Liga.

2. Liga Solothurn Der FC Iliria schickt Italgrenchen mit 8:0-Packung runter in die 3. Liga Am zweitletzten Spieltag ist die erste Entscheidung in der 2. Liga gefallen: GS Italgrenchen steigt nach nur einem Jahr im Oberhaus wieder ab. Derweil verteidigt der FC Iliria mit dem Kantersieg die Tabellenführung im Fernduell mit dem FC Lommiswil. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 29.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Italgrenchens Goalie Jens Affolter kommt gegen Ilirias Doppeltorschützen Nazim Elezi einen Schritt zu spät. Morris Lüthi

Rein rechnerisch bestand für GS Italgrenchen vor der vorletzten Runde noch ein Fünkchen Hoffnung, den direkten Wiederabstieg in die 3. Liga abzuwenden. Dafür wäre allerdings ein mittleres Fussball-Wunder nötig gewesen.

Die Grenchner hätten die abschliessenden zwei Spiele der Saison gewinnen müssen, gleichzeitig hätten Klus/Balsthal und Fulenbach keinen einzigen Punkt mehr holen dürfen. Und das waren dann doch ein paar Konjunktive zu viel.

Shpetim Arifi konnte im Mittelfeld nach Belieben schalten und walten. Morris Lüthi

Vor allem weil der Gegner am 21. Spieltag der Tabellenführer Iliria war, der nach zwei Niederlagen in Folge gehörig unter Zugzwang stand. Nach weniger als zehn Minuten war Italgrenchens Abstieg dann auch bereits besiegelt.

Der FC Iliria nutzte in der vierten Minute gleich seine erste Möglichkeit zur Führung. Der missglückte Abwehrversuch der Grenchner landete bei Nazim Elezi, der aus 16 Metern sofort abzog und zum 1:0 für die Gäste traf. In der neunten Minute erhöhte Iliria auf 2:0 – Mead Demiri bezwang Ital-Torhüter Jens Affolter mit einem Flachschuss in die nahe Ecke.

Ilirias Burim Raimi sorgte für viel Druck auf dem rechten Flügel. Morris Lüthi

Vier Iliria-Treffer innerhalb von knapp zehn Minuten

Mit 3:0 lag der FC Iliria zur Pause vorne. Und damit waren die Grenchner sehr gut bedient. Es erinnerte an ein Powerplay im Eishockey, wie der Leader den Ball am gegnerischen Strafraum zirkulieren liess.

Nur die Chancenverwertung war mangelhaft. Der FC Iliria vergab mindestens fünf Hundertprozentige, während das Heimteam nur eine gefährliche Torszene verzeichnete. Nach einem Steilpass von Nicolai Baur scheiterte Jari Eggenschwiler an Nicola Trittibach.

Iliria-Goalie Nicola Trittibach hatte wenig zu tun. Aber wenn er mal gefordert wurde, war er auf seinem Posten. Morris Lüthi

Auch die erste nennenswerte Offensivaktion in der zweiten Halbzeit gehörte Italgrenchen. Der in der Pause eingewechselte Giuseppe Tiralongo brachte den Ball nach einer schönen Einzelaktion nicht am Iliria-Goalie vorbei. Danach holte der FC Iliria aber das nach, was er in den ersten 45 Minuten noch verpasst hatte: ein Schützenfest.

Mit vier Toren innert knapp zehn Minuten zogen die Gäste auf 7:0 davon. Zuerst traf Elezi per Kopf (51.), dann war Demiri dreimal hintereinander erfolgreich (53., 58., 62.). Italgrenchen stand nur noch Spalier und kassierte in der 71. Minute einen weiteren zum 0:8-Schlussresultat.

Mead Demiri erzielt einen seiner insgesamt vier Treffer des Spiels. Morris Lüthi

Trainer Beat Martinetz verlässt den Absteiger

Italgrenchens Trainer Beat Martinetz wusste nach dem Spiel das Resultat gar nicht. Nach dem 0:5 habe er aufgehört zu zählen. «So krass zu verlieren, das tut weh», sagt er. «Wir hatten in der Rückrunde so viele Verletzte, Abwesende und Gesperrte – ich musste die Mannschaft jede Woche neu zusammenwürfeln. So fehlt der Rhythmus und es reicht am Ende halt einfach nicht.»

Martinetz, der nach der Vorrunde Perparim Redzepi ersetzt hat, wird Italgrenchen nach einem halben Jahr wieder verlassen. «Ich habe es mir etwas anders vorgestellt», begründet er, «ich wollte den Ligaerhalt schaffen, aber mit dem schmalen Kader war dies nicht möglich. Und eigentlich war es nach der Vorrunde schon gelaufen für Italgrenchen. Jetzt ist ein Neuaufbau nötig.»

Nach dem 0:5 habe er aufgehört zu zählen, sagte Italgrenchen-Trainer Beat Martinetz nach dem Spiel. Morris Lüthi

Iliria dagegen hat die Mini-Krise beendet, kehrt nach den Patzern gegen Härkingen und Trimbach auf die Siegerstrasse zurück und verteidigt die Tabellenführung im Fernduell mit Lommiswil. Gewinnt das Team von Trainer Vilson Dedaj in zwei Wochen auch das letzte Spiel gegen den FC Klus/Balsthal, ist Iliria nach 2016 zum zweiten Mal Solothurner Meister.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen