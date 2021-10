2. Liga: Match der Runde Weshalb der FC Subingen bei Leader Olten gut, aber doch nicht gut genug war Der FC Subingen holt beim 1:1 bei Leader FC Olten verdientermassen einen Punkt. Gemessen an den Chancen in der zweiten Halbzeit hätten es sogar drei sein müssen. Es war ein Spiel, welches das Dilemma der Wasserämter exemplarisch aufzeigte. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 17.10.2021, 20.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Subinger hatten nach Baschungs Treffer wenigstens einmal Grund zum Jubel. Patrick Luethy

Am Ende schwang auch etwas Bedauern mit bei Subingen-Trainer Dominik Ellenberger, als er den Auftritt seiner Mannschaft beim Leader FC Olten Revue passieren liess: «Grundsätzlich bin ich zufrieden mit diesem Punktgewinn, gleichzeitig aber auch enttäuscht, dass wir nicht deren drei holten. Wenn uns ein Sieg gelungen wäre, hätten wir in der Tabelle wieder vorne mitmischen können. So wird es aber schwierig. Der Abstand an die Spitze ist schon recht gross.»

Dieses Unentschieden der Subinger war irgendwie typisch für ihre Situation. Der Anspruch des Klubs ist es grundsätzlich – auch historisch bedingt durch zahlreiche Erfolge – eine Rolle als Spitzenteam zu spielen. Dass man mit dem Leader wie Olten nicht nur mithalten, sondern ihn sogar an den Rand einer Niederlage drängen kann, ist zwar positiv zu vermerken. Gleichzeitig fehlt dann aber halt der letzte «Zwick», das Bisschen Qualität, das es brauchen würde, um sich in so einem Spiel mit drei Punkten zu belohnen.

Kukavica bestraft die Subinger Passivität

Subingens Goalie Schwaller streckt sich vergebens nach Kukavicas Geschoss. Patrick Luethy

Entsprechend ambivalent war auch der Auftritt der Subinger. In der ersten Halbzeit traten sie viel zu passiv auf, waren fast immer einen Schritt zu spät gegen die initiativer agierenden Oltner, die nach einem herrlichen Distanzschuss von Kukavica nach 26 Minuten verdientermassen in Führung gingen. Umso besser war dafür die Leistung der Gäste nach dem Pausentee. «Dort haben wir endlich das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben», so Dominik Ellenberger.

In der Tat legten die Subinger im selben Mass zu, wie der FC Olten abbaute. Der Ausgleich durch Baschung, kurz vor Ablauf der ersten Spielstunde, war zwar etwas glücklich, aber verdient. Vor allem gemessen daran, wie sich die Kräfteverhältnisse nach dem 1:1 verschoben. Die Wasserämter hatten in der Folge vier hochkarätige Chancen, sich den maximalen Punkteertrag zu sichern. Nur einer hatte etwas dagegen: Olten-Goalie Thomas Husi zeigte mehrmals glänzende Paraden. Seine beste, als er gegen den solo auf ihn zustürmenden Baschung die Oberhand behielt.

Oltens Goalie Thomas Husi bei einer seiner zahlreichen Paraden. Patrick Luethy

«Von diesen Chancen hätte eine reingehen müssen», bedauerte Ellenberger zurecht. Auf der anderen Seite wollte der Subinger Trainer auch nicht allzu sehr mit dem Schicksal hadern: «Man muss auch sehen, dass wir so ein Spiel in der vergangenen Saison noch verloren hätten. Von dem her nehme ich diesen Punkt gerne mit.»

Der Cup geniesst heuer höchste Priorität

Für die Subinger ist eine positive Mentalität momentan umso wichtiger, als dass am Dienstagabend bereits das nächste, wichtige Spiel auf dem Programm steht. Im Cup trifft man auf den formstarken Drittligisten Wangen an der Aare. Ein Sieg ist dort Pflicht. Vor allem deshalb, weil der Solothurner Pokal heuer höchste Priorität geniesst beim FC Subingen. Als Gastgeber des Finals wäre man natürlich nur allzu gerne selber mit von der Partie.