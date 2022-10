2. Liga Eishockey «Eishockey ist wie Herpes, es bricht immer wieder aus»: Was der neue Trainer vom SC Altstadt Olten in dieser Saison erwartet Der SC Altstadt Olten startet am Samstag gegen den SC Bönigen in die neue Saison. Wieder mit dabei ist Thomas Schöni. Letzte Saison amtete er noch als Assistenztrainer, nun ist er als Headcoach an der Bande. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 12.10.2022, 05.00 Uhr

Der SC Altstadt Olten startet am Wochenende gegen SC Bönigen in die neue Saison. Patrick Lüthy

Das Eishockey ist zurück in Olten. Ja längst wird der Sport mit dem EHC Olten seit einigen Wochen im Kleinholz gespielt, doch nun startet auch die zweite Liga in die neue Saison. Mit dabei: Der SC Altstadt Olten. Letzte Saison stand Thomas Schöni noch als Assistenztrainer an der Bande, nun nimmt er die Saison als Headcoach der Altstädter in Angriff.

Er begann seine Karriere als Eishockeyspieler beim EHC Olten, beendet hat er sie wie so viele andere EHCO-Cracks beim SC Altstadt. Schöni ist aus Hägendorf, fand in der Oltner Eishalle aber so etwas wie ein zweites Zuhause.

In seiner Zeit als Spieler stieg er mit dem EHC Olten in die höchste Schweizer Eishockeyliga auf, doch bereits mit 21 Jahren musste er seine Aktivkarriere beenden. Nach dem Karriereende habe es eine Gegenbewegung bei ihm gegeben, erzählt er nachdenklich. Während er in jungen Jahren ein ambitionierter Spieler war, besuchte er fortan kaum mehr eine Eishalle. Doch das hielt er nicht lange Zeit aus. «Eishockey ist wie Herpes, es bricht immer wieder aus», sagt er und lacht.

Schöni und das Eishockey-Virus

Thomas Schöni, der neue Headcoach des SC Altstadt Olten. zvg

Ende der 1990er-Jahre fand er zurück zum Eishockey und absolvierte für den SC Altstadt Olten gut 50 Partien, ehe er die Schlittschuhe definitiv an den Nagel hing. Doch vom Eishockey konnte er die Finger trotzdem nicht lassen. «Einmal Eishockey-Virus, immer Eishockey-Virus», fügt er an. Nach sieben Jahren als Vize-Präsident, Sportchef und Nachwuchstrainer bei den Kleinsten, trainierte er auch die U20-Junioren beim EHC Olten. Anschliessend coachte er in der 2. Liga den EHC Bern 96 und stand zuletzt beim SC Altstadt an der Bande.

Für diese Saison war eigentlich Marcel Erismann als Headcoach für den SCA vorgesehen, doch der Nachfolger von Christof Amsler blieb nur wenige Wochen, ehe er die Altstädter wieder verliess. Nun springt Schöni ein. «Ich übernehme hier die Rolle, die sie brauchen», sagt er. Die Traineraufgabe würde sich der Coach und Assistent meist teilen, da sei es für ihn nicht zentral, ob er Headcoach oder Assistenztrainer sei. Wichtig ist für Schöni indes:

«Mit meiner Leidenschaft als Trainer kann ich dem Hockey wieder etwas zurückgeben.»

Während er bereits seit Wochen in der Vorbereitung für die kommende Saison steckt, denkt er noch gerne an letzte Saison zurück. «Du kannst im Eishockey viel planen und es ist schön, wenn es aufgeht. Aber es kommt oftmals anders als gedacht», sagt er.

Umbruchphase in Olten

In der letzten Saison verpasste der SC Altstadt Olten im Playoff gegen Brandis knapp den Einzug in den Final. «Für diese Saison ist es realistisch, dass wir uns im Mittelfeld etablieren», sagt er. Denn der Altstadt-Klub sei aktuell in einer Umbruchphase. «Er muss und will verjüngen.»

Aktuell spielen noch sechs ehemalige Swiss-League-Spieler in seinem Team. «Wir suchen junge und ehemalige Spieler und versuchen diese zurück zum Klub zu bringen», sagt er. Immer mehr B-Lizenz-Spieler aus Reinach und der U20 des EHC Olten würden ins Team integriert werden. «Wir haben diese Saison ein Team, in dem man sich zum grössten Teil gut kennt - mit punktuellen Ergänzungen. Ausserdem ist die Mannschaft ein Jahr erfahrener geworden», so Schöni.

Der neue Headcoach möchte mit seiner Mannschaft primär die Playoffs erreichen. «Dann ist vieles möglich. Die Playoffs sind eine andere Welt», weiss er nur zu gut. Doch nicht auf die schönste Zeit des Jahres freut sich Schöni bereits jetzt, auch das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub, dem EHC Bern 96, wird für ihn ein Highlight sein genauso wie das Derby gegen Zunzgen-Sissach.

Aufgrund einer Änderung in der Liga hat der SC Altstadt Olten für kommende Saison auch neue Gegner. Der letztjährige Halbfinal-Gegner Brandis bleibt aber Konkurrent. Und es würde wieder hart werden, weiss er. Doch das Wichtigste: «Ich bin zuversichtlich. Wir gehen mit Freude in die neue Saison.» Schliesslich habe er genügend Routiniers in seiner Mannschaft. «Sie wissen, auf was es drauf an kommt.» Die Hauptaufgabe bestehe darin, bald die Verantwortung auf jüngere Schultern übertragen zu können.

