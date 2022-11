Der FC Solothurn und Emmenbrücke trennen sich 1:1-Unentschieden

1. Liga «Wir haben das Spiel aus der Hand gegeben»: FC Solothurn muss sich mit einem Unentschieden begnügen Die Solothurner waren in der ersten Halbzeit die tonangebende Mannschaft und gingen durch Mica Zimmermann verdient in Führung. Nach dem Pausentee kam der FC Emmenbrücke besser ins Spiel und den Gastgebern misslang es einen weiteren Treffer zu erzielen. So war es Bojan Malbasic, welcher in der Schlussphase zum 1:1-Endstand vollstrecken konnte. Noah Born Jetzt kommentieren 26.11.2022, 15.45 Uhr

FCS-Cheftrainer Thomas Binggeli konnte im letzten Pflichtspiel vor der Winterpause keinen weiteren Heimsieg einfahren. Carole Lauener

Bereits vor dem Anpfiff der Abschlusspartie des Jahres 2022 kamen im Stadion des FC Solothurn erste Weihnachtsgefühle auf. Die lokale Fangruppierung «Curva Soletta» lancierte einen Glühweinverkauf und der FC Solothurn gewährte allen Matchbesuchern freien Eintritt. Doch auf dem Rasen sollten am Samstagnachmittag keine Geschenke verteilt werden. Die Solothurner und der abstiegsbedrohte FC Emmenbrücke trennten sich in einem hart umkämpften Spiel 1:1-Unentschieden.

Rochade im Solothurner Sturm

Cheftrainer Thomas Binggeli veränderte seine Startaufstellung, im Vergleich zum 2:1-Heimsieg über Concordia Basel von letzter Woche, nur auf einer Position. Der 18-Jährige Mica Zimmermann erhielt den Vorzug vor dem teaminternen Toptorschützen Emmanuel Mast, welcher dank seines Doppelpacks gegen die Basler auf insgesamt elf Saisontreffer kommt.

Die Solothurner starteten auf dem schwierig bespielbaren Terrain engagiert in die Partie. Sofian Domoraud brach in der vierten Spielminute durch die Emmenbrücker Defensive und entschied sich für einen raschen Abschluss, welcher knapp am Gehäuse vorbeizog. Die Gäste trauten sich in den ersten Spielminuten beinahe nicht aus der eigenen Spielhälfte, dennoch kamen auch sie zu vereinzelten Toraktionen über schnelle Kontergelegenheiten.

Mica Zimmermann markierte seinen sechsten Saisontreffer

Die Luzerner partizipierten nach der Anfangsphase deutlich mehr am Spielgeschehen, wurden jedoch von der offensiv Ausgerichteten Binggeli-Equipe eiskalt erwischt. In der 35. Minute landete ein Solothurner Klärungsversuch tief in der gegnerischen Hälfte, wo sich Mica Zimmermann gegen seinen falsch positionierten Gegenspieler durchsetzen konnte. Der 18-Jährige zog per Volleyschuss ab und erwischte Keeper Eldin Beganovic in der nahen Torwartecke.

Wenige Augenblicke nach dem Solothurner Führungstreffer musste Trainer Thomas Binggeli einen ersten Wechsel vollziehen. Für den verletzungsbedingt lange ausgefallenen Hannes Hunziker ging die Partie nach einem Foulspiel nicht mehr weiter, wobei Joshua Lutz seine Flügelposition beerbte. Kurze Zeit später ging es für beide Mannschaften zur Halbzeitpause in die Kabinen.

Übermässige Härte und wenige Torchancen im zweiten Durchgang

In der zweiten Hälfte gewann die Zweikampfführung deutlich an Intensität. Der Spielverlauf war von mehreren Verletzungsunterbrüchen geprägt und Torchancen waren nach dem Wiederanpfiff Mangelware. Erst nach einer gespielten Stunde versuchten sich die Gastgeber wieder vor dem gegnerischen Gehäuse. Ein Distanzschuss von Captain Marco Mathys und ein um Haaresbreite verhindertes Eigentor Emmenbrückes sorgten beinahe für den Ausbau der Solothurner Führung.

In der Schlussphase brachte Thomas Binggeli Emmanuel Mast ins Spiel, welcher dem Favorit die vorzeitige Entscheidung herbeiführen sollte. Nichtsdestotrotz waren es die Gäste, die fortan zu gefährlichen Chancen kamen. In der 82. Spielminute bescherte ein Durcheinander im Solothurner Strafraum den überraschenden Ausgleichtreffer. Bojan Malbasic stand vor dem Gehäuse goldrichtig und spedierte den Ball über den chancenlosen Severin Fankhauser in den Torwinkel.

Der FCS verlor fortan die Spielkontrolle und kam dennoch beinahe zum Siegestreffer. Nach einem geklärten Eckball schoss Noah Probst aus der zweiten Reihe auf den Emmenbrücker Kasten, wo Eldin Beganovic glänzend reagierte und die Chance zunichtemachte. Trotz hektischen Schlussminuten mit zahlreichen Rangeleien verging die restliche Spielzeit ohne weitere Torszenen. Die favorisierten Solothurner müssen sich gegen den Abstiegskandidaten mit dem 1:1-Unentschieden begnügen.

«Es war eine schwierige Partie und wir machten diese für uns immer schwieriger. In der zweiten Halbzeit verloren wir den Mumm, welchen wir zuvor in den ersten 45 Minuten zeigten. Daher kann man sagen, dass wir das Spiel aus der Hand gegeben haben»,

meinte FCS-Cheftrainer Thomas Binggeli nach Spielschluss. Zum Start der folgenden Winterpause legen die Solothurner den Trainingsbetrieb vorerst auf Eis. «Am Montag kommen die Spieler nochmals zusammen, dann werden wir sie mit dem weiteren Vorgehen orientieren», erklärte Sportchef Hans-Peter Zaugg.

