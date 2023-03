1.-Liga-Final Unihockey Mittelland ist nahe dran und steht dann doch mit leeren Händen da Unihockey Mittelland verliert die ersten beiden 1.-Liga-Finalspiele gegen Unihockey Limmattal. Nach einer klaren 2:6-Niederlage in Urdorf setzte es 24 Stunden später ein bitteres 3:4 nach Penaltyschiessen. Ab jetzt heisst es für das Team von Olten-Zofingen: Verlieren verboten! Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 05.03.2023, 22.40 Uhr

Das zweite Final-Duell zwischen Unihockey Limmattal (helle Dress) und Unihockey Mittelland war hart umkämpft. Oliver Menge / Nikon Z6

Dass die Aufgabe für Unihockey Mittelland in der 1.-Liga-Finalserie gegen Gruppensieger Unihockey Limmattal schwierig werden würde, dessen waren sich beim Team aus Olten-Zofingen alle Beteiligten bewusst. Dennoch fällt die Bilanz nach den ersten beiden Endspielen bitter aus aus Sicht von UM. Im ersten Duell am Samstag blieb man bei der 2:6-Niederlage in Urdorf trotz früher Führung letztlich chancenlos. Umso wichtiger wäre es gewesen, 24 Stunden später vor eigenem Publikum den Heimsieg einzufahren.

Lange Zeit sah es tatsächlich sehr gut aus, dass den Olten-Zofingern dieses Unterfangen gelingen würde. Den Führungstreffer der Gäste konnte UM mit zwei Treffern durch Frei und Stauffer im ersten Drittel beantworten. Was folgte, war ein intensives, von viel Taktik geprägtes Spiel, in welchem die Mittelländer primär darauf bedacht waren, die Kombinationsmaschinerie der Limmattaler möglichst wirksam zu stören. Das gelang lange Zeit wunderbar. Die Zürcher erspielten sich nur wenige Chancen. Und wenn es mal gefährlich wurde, dann war der starke UM-Goalie Valentin Nov immer wieder auf dem Posten.

Der Weg zum Sieg schien offen

Zehn Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit war er dann aber gegen den Ausgleichstreffer von Unihockey Limmattal machtlos. Und als man sich gedanklich schon auf eine Verlängerung eingestellt hatte, da wurde der Krimi vor 429 Zuschauern in der gut gefüllten Giroud-Olma-Halle nochmal so richtig lanciert. Als Severin Merian in der 57. Minute das 3:2 für UM erzielte, da schien der Weg zum Heimsieg wieder offen. Doch die erfahrenen Limmattaler zeigten in der Schlussphase nochmal ihre ganze Routine und Klasse. Mit viel Geduld und ohne Goalie schafften sie gut eine Minute vor Schluss doch noch den Ausgleich zum 3:3. Es ging in die Verlängerung.

Dort überstanden die Mittelländer zunächst eine Unterzahl und waren ein paarmal sogar näher am Lucky Punch, aber der Siegtreffer fiel auf keiner Seite. Im Penaltyschiessen behielt dann Limmattal das bessere Ende für sich. Mit einem weiteren Sieg kann der Favorit die Tickets für die Aufstiegsspiele in die NLB bereits buchen. UM wird etwas dagegen haben.

