Vorzeigekämpfer Silvan Wyss fehlt verletzt in Spiel 4 ++ EHCO-Topsturm mit Nunn, Knelsen und McTavish führt Playoff-Skorerwertung der Liga an

Der EHC Olten steht mit 3:0 Siegen in der Serie gegen den HC Sierre vor dem Einzug in die Halbfinals. In unserem Playoff-Ticker verpassen Sie dazu keine Neuigkeiten.