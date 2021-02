National League Rückkehrer Cory Conacher: Ist der Kanadier für den SC Bern ein guter Deal oder eher ein schlechtes Geschäft? Der kanadische Stürmer konnte sich in Lausanne nicht durchsetzen und stürmt ab sofort für den SC Bern – ein umstrittener Transfer. Klaus Zaugg 19.02.2021, 05.00 Uhr

Gelungene Rückkehr: Beim 4:2-Sieg des SC Bern gegen die SCL Tigers am Mittwoch verbuchte Cory Conacher einen Treffer und zwei Assists. Bild: Keystone

Nach dem «Conacher-Handel» sagt der Optimist: jetzt hat der SC Bern wenigstens so viele brauchbare ausländische Feldspieler wie Sportchefs. Als Anspielung auf die teuerste Sportabteilung in der Geschichte unseres Hockeys mit «Obersportchef» Raeto Raffainer, «Untersportchefin» Florence Schelling und «Nebensportchef» Alex Chatelain. Alle drei mit sechsstelligen Jahressalären – in Zeiten der staatlichen Hilfsgelder.