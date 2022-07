FC Solothurn mit schmalem und verjüngtem Kader.

Fussball 1. Liga Solothurns Trainer Thomas Binggeli eine Woche vor dem Saisonstart: «Unser Kader ist nicht allzu gross» Thomas Binggeli hat den FC Solothurn in der Rückrunde stabilisiert. Nächste Woche steigt er mit einem verjüngten Team in die neue Saison. «Für mich ist es eine riesige Challenge, der ich mich aber gerne stelle», sagt er. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 30.07.2022, 11.33 Uhr

«Ich habe das Gefühl, ich kann helfen, dass es in die richtige Richtung geht», sagt Thomas Binggeli vor seinem ersten Saisonstart als FCS-Trainer. Hans Peter Schläfli

In einer Woche beginnt die neue Saison in der 1. Liga. Der FC Solothurn gastiert am kommenden Samstag zum Auftakt beim Aufsteiger Emmenbrücke. Für Trainer Thomas Binggeli, der viele Jahre im Profibereich gearbeitet hat, war die siebenwöchige Vorbereitungszeit «viel zu lang».

Die Vorfreude auf den Start sei riesig, sagt er: «Aber je näher der Startschuss kommt, desto mehr stellt man sich Fragen wie: Sind wir bereit? Haben wir in der Vorbereitung etwas falsch gemacht? Funktioniert das Team in dieser Zusammensetzung?»

Die Antworten werden die ersten Spiele liefern. Zumindest in der Vorbereitung stimmte es für Binggeli schon mal: «Mit dem Engagement der Spieler bin ich sehr zufrieden.» Trotz diverser Absenzen, wie er erklärt: «Wir haben einige Lehrer, Studenten und Schüler. Die haben nur jetzt Ferien und dann ist es halt so, dass sie eine gewisse Zeit weg sind. Mir war wichtig, dass sie trotzdem individuell etwas machen in den Ferien, aber auch den Kopf lüften können.»

Fünf Testspiele absolvierte der FCS im Juli. Dabei setzte es vier Niederlagen ab: 2:3 gegen Kriens, je ein 1:2 gegen Biel und YB II (alle Promotion League) und 1:3 gegen den Erstligisten Köniz. Das Spiel gegen den FC Black Stars (1. Liga) endete 0:0.

«Das Augenmerk lag darauf, dass die vielen jungen Spieler, die den Schritt in den Erwachsenenfussball machen, schnell den Rhythmus annehmen», sagt Binggeli. Ausprobieren musste er nicht viel: «Unser Kader ist nicht allzu gross. Ein Systemwechsel oder eine neue Taktik waren nicht nötig. Es ging darum, die Jungen heranzuführen.»

Elf Abgänge stehen acht Zuzügen gegenüber

Elf Spieler haben den FCS in der Sommerpause verlassen. Die letztjährigen Stammkräfte Robin Huser und Yves Kaiser legen eine Pause ein vom Fussball und David Stuber zieht es in die USA. Colin Bähler, der in der vergangenen Saison in 11 der 26 Spiele zwischen den Pfosten stand, wechselte zu Köniz.

Die beiden Verteidiger Noel Anderegg und Daniel Mzee, die in der Rückrunde wenig Einsatzzeit bekamen, gingen zum Ligakonkurrenten Langenthal. Angreifer Nolan Nuzzolo zog nach einer halben Saison – mit sechs Teileinsätzen und zwei Treffern – zum FC Besa Biel in die 2. Liga inter weiter, Enis Musai zum FC Grenchen. Noah Gräf (Subingen) und Fabio Bruni (Lommiswil) holen sich Spielpraxis in der 2. Liga und Angel Zafirov, der nur zwei Kurzeinsätze hatte für den FCS, spielt neu in der Berner 3. Liga für Burgdorf.

Sportchef Hans-Peter Zaugg und Thomas Binggeli kompensierten die Abgänge vorwiegend mit eigenen Talenten. Verteidiger Damian Kelvin, die Mittelfeldspieler Noah Probst, Joshua Lutz, Jason Ajebon, Luca Simmen und Stürmer Mica Zimmermann wurden alle ins Fanionteam befördert.

Dazu kommt Goalie Severin Fankhauser vom FC Langenthal und Verteidiger Ian Schläppi vom FC Grenchen. «Wir schauen weiter, ob es noch Möglichkeiten gibt», sagt Binggeli zum Stand der Kaderplanung. «Bis jetzt ist es uns noch nicht gelungen, die Erfahrung zu kompensieren, die uns nach den Abgängen von Robin Huser oder auch Yves Kaiser fehlt.»

Dass sein Team in der Vorbereitung noch kein Erfolgserlebnis feiern konnte, beunruhigt Binggeli nicht. «Resultate sind im Fussball vorrangig und deshalb auch bei Testspielen nicht bedeutungslos. Aber Punkte gibt es erst in einer Woche.» Er habe in jedem der fünf Spiele gute Sequenzen gesehen von seinem Team und wichtige Erkenntnisse gewonnen, aber «natürlich auch Potenzial ausgemacht, woran wir noch schaffen müssen».

Am Samstagmorgen um 11 Uhr absolviert der FC Solothurn sein letztes Testspiel zu Hause gegen den FC Thun II. In sieben Tagen gilt es ernst. Weil die Gruppen in der 1. Liga vergrössert wurden, warten heuer 30 statt 26 Meisterschaftsspiele. «Das Kader ist noch einmal deutlich jünger. Wir wollen etwas Nachhaltiges aufbauen und geben den eigenen Spielern eine Chance. Das bedeutet aber, dass wir Zeit brauchen», blickt Thomas Binggeli voraus. «Für mich ist es eine riesige Challenge, der ich mich gerne stelle. Ich habe das Gefühl, ich kann helfen, dass es in die richtige Richtung geht.»

Kader FC Solothurn

Trainer: Thomas Binggeli

Assistent: Rolf Leibundgut

Torhütertrainer: Gustavo Moino

Sportchef/Coach: Hans-Peter Zaugg



Tor: Severin Fankhauser (91), Tim Wagner (98).

Abwehr: Philippe Gerspacher (00), Damian Kelvin (02), Onno Koekenbier (03), Fabian Kohler (95), Ian Schläppi (99), Jano Loosli (02).

Mittelfeld: Jason Ajebon (04), Sebastian Gerspacher (00), Hannes Hunziker (95), Joshua Lutz (03), Marco Mathys (87), Noah Probst (04), Luca Simmen (03).

Angriff: Sofian Domoraud (96), Emmanuel Mast (98), Mica Zimmermann (04).



Zuzüge: Fankhauser (FC Langenthal), Kelvin, Ajebon, Lutz, Probst, Simmen, Zimmermann (alle eigene Junioren), Schläppi (Grenchen).

Abgänge: Robin Huser, Yves Kaiser (beide Rücktritt), Fabio Bruni (FC Lommiswil), Colin Bähler (FC Köniz), Daniel Mzee, Noel Anderegg (beide FC Langenthal), Noah Gräf (FC Subingen), Angel Zafirov (SC Burgdorf), Nolan Nuzzolo (FC Besa Biel/Bienne), David Stuber (Ausland), Enis Musai (FC Grenchen).

