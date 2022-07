Die Oltner Apothekerin Carla Aeberhard reitet an der Dressur-WM

Dressurreiten «Ich bin keine Profireiterin, sondern Apothekerin»: Trotzdem nimmt die Oltnerin Carla Aeberhard kommende Woche an der Dressur-Weltmeisterschaft teil Im dänischen Herning findet vom 6. und 14. August die Weltmeisterschaft im Dressurreiten statt. Mit dabei ist Carla Aeberhard aus Olten und ihr Pferd Delioh von Buchmatt. Für die beiden ist es die erste WM, doch die Selektion war harte Arbeit. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 29.07.2022, 05.00 Uhr

Dressurreiterin Carla Aeberhard im Training auf dem Hof in Lostorf. Fabio Baranzini

Sein Reisepass ist eingepackt. Das braune glänzende Fell gestriegelt, die Haare gebürstet. Die Hufe ausgekratzt. Delioh von Buchmatt ist bereit und geht nun auf seine nächste Reise: Die Weltmeisterschaft im Dressurreiten in Herning, Dänemark.

Doch Delioh geht nicht allein. Zu ihm gehört seine Reiterin Carla Aeberhard. Sie ist Apothekerin und reitet eigentlich nur nebenbei, aber erfolgreich. «Ich bin keine Profireiterin, sondern Apothekerin.» Wie kann man dies alles unter einen Hut bringen? «Ich schlafe wenig», witzelt sie. Auf dem Reithof ist sie meist morgens anzutreffen. «Am Morgen kann ich mich konzentrieren, denn Delioh braucht meinen Fokus.» Deshalb trainierten die beiden am Donnerstagmorgen nochmals in der Reithalle in Lostorf, bevor es an die WM geht.

Carla Aeberhard trainiert in Lostorf. Fabio Baranzini

Einmal Schritt, dann Trab und Galopp. Delioh tanzt durch den nassen Sand. Denn Dressurreiten ist eigentlich Tanzen mit Pferd. Die verschiedenen Gangarten könne Delioh anhand des Schenkeldruckes der Gewichtsverlagerung von Aeberhard gut unterscheiden. Immer wieder klopft sie an sein Fell. «Gut gemacht.»

Dass die Apothekerin an der Weltmeisterschaft reiten dürfe, sei ein langer Prozess gewesen, erzählt sie. Aeberhard und Delioh mussten an mehreren internationalen Turnieren teilnehmen. Dazu kamen die Gesundheitschecks, die sich Delioh untergehen lassen musste. Am Schluss passte alles zusammen und die Selektionskommission entschied sich, die beiden mit drei anderen Reiterpaaren nach Dänemark an die WM mitzunehmen.

«Der Kadertrainer hat mich angerufen und mir mitgeteilt, dass ich dabei bin», sagt Aeberhard und grinst. Für sie ist es die erste Weltmeisterschaft. Bisher konnte sie ihr Können zwar an internationalen Turnieren und den Europameisterschaften zeigen, doch noch nie auf dieser grossen Bühne.

Menüplan wie ein Spitzensportler

Und doch sei kein Hauch von Nervosität bei ihr spürbar. Weder bei Aeberhard noch bei Delioh. «Bei mir wird das so bleiben, bei Delioh aber nicht.» Denn wenn der Lastwagen auf den Platz einfahren würde, werde er es ahnen, dass ein Turnier ansteht. Bevor die beiden aber die Weltmeisterschaft bestreiten, geht es über 1200 Kilometer in den Norden. Die Fahrt werde lang, doch für das Pferd sei dies kein Problem. «Delioh ist ein guter Fahrer», sagt Aeberhard. Denn während der stundenlangen Fahrt, könne er sich gut mit Essen ablenken. «Schliesslich frisst er pro Tag gut zehn Kilo Heu.» Dazu würde Stroh, Mischfutter sowie fünf verschiedene Zusatzmittel kommen, erzählt Aeberhard.

Zum Reiten ist Aeberhard durch einen ehemaligen Schulkollegen gekommen. Die Pferde hätten Schwester Simona und sie sofort gepackt. «Unsere Eltern wollten es uns zuerst verbieten auf Grosspferden zu reiten», erzählt Aeberhard. Doch die beiden Eltern konnten sich gegen die beiden Pferdebegeisterten Schwester nicht durchsetzen. Dafür aber bei der Art des Reitens. «Springen ist zu gefährlich», sagten ihre Eltern damals und auch Carla Aeberhard nun. Deshalb entschieden die beiden sich damals für das Dressurreiten. Heute sind Carla und Simona Aeberhard erfolgreiche Dressurreiterinnen und beide im Nationalkader.

Carla Aeberhard übt mit Pferd Delioh von Buchmatt für die Weltmeisterschaft. Fabio Baranzini Mit einem strengen Blick von Trainerin Elena Fernandez galoppiert Delioh. Fabio Baranzini Und Galopp! Fabio Baranzini Trainerin sowie Reiterin sind zufrieden mit dem Training. Fabio Baranzini Dressurreiterin Carla Aeberhard (links) zusammen mit ihrer Trainerin Elena Fernandez. Fabio Baranzini Die beiden sind bereit für die Weltmeisterschaft in Dänemark. Fabio Baranzini Nach dem Training wird zuerst der Sattel entfernt... Fabio Baranzini ... und noch «Pferde-Guetzli» und Streicheleinheiten verteilt. Fabio Baranzini

Jahrelange Ausbildung

«Mich fasziniert die Beziehung zwischen dem Pferd und der Reiterin», sagt Aeberhard. Bei der Dressur sei es die Harmonie mit dem Pferd. Doch bis ein Pferd die Grundlagen beherrsche, dauere dies mehrere Jahre an. «Die Ausbildung eines Pferds startet mit etwa vier Jahren», sagt sie. Mit gut neun Jahren würden die Pferde die Grundlagen wissen. «Ein junges Pferd ist sich nicht mal an einen Sattel gewöhnt, geschweige noch das Draufsitzen», sagt Aeberhard. Das alles sei ein langer Prozess. Diesen hat auch Delioh durchgelebt und kennt nun die Lektionen. «Er ist aber noch nicht ausgelernt.»

Bei der Weltmeisterschaft gibt es zum einen die Einzelbewertung, zum anderen die Teamwertung. So müssen sich die Reiterinnen und Reiter zuerst durch den «Grandprix» ringen. Wenn sie es in dieser Prüfung unter die 30 Besten schaffen, qualifizieren sie sich für den «Grandprix Spezial». Und wer diese Runde übersteht, darf beim «Grand Prix Kür» das Können zeigen. Dort reiten die 15 Besten und zeigen ihre Choreografie zusammen mit Musik. Vor jedem Auftritt wärmen sich die Pferde während zirka 40 Minuten auf. «Der eigentliche Auftritt dauert dann meistens nur gut sechs Minuten», sagt Aeberhard.

Die Weltmeisterschaft ist zwischen dem 6. und 14. August. Ihren Aufritt hat Aeberhard und Delioh nächstes Wochenende. «Ich will ein schönes Programm ohne Fehler reiten», sagt sie zu ihren Zielen.

Delioh ist bereits 14 Jahre alt, doch er habe noch zwei Jahre in seiner Profikarriere. Denn nach dem 16. Lebensjahr beginne meist das Ruhealter der Pferde. «Unser Ziel ist es im Jahr 2024 an die olympischen Spiele zu gehen.» Doch für das müsse die Schweiz zuerst einen Quotenplatz erreichen. Dies erreicht das Schweizer Team, in dem es an der Weltmeisterschaft unter die besten sechs Länder reitet oder bei den Europameisterschaften in der Top drei ist.

Mit Gesundheit und Verständnis zum Erfolg

Was beim Dressurreiten wichtig sei, ist die Gesundheit des Pferdes. «Und, dass er versteht, was ich will», fügt Aeberhard hinzu. «Delioh ist ein ausgeglichenes Pferd.» Diese Balance sei wichtig. Deshalb trainiere er jeden Tag. «Ich verbringe 18 Stunden pro Woche mit ihm», sagt sie. Seit eineinhalb Jahren dabei ist auch Trainerin Elena Fernandez. «Ohne sie hätten wir das nie erreicht», sagt Aeberhard. Fernandez sähe die Details und analysiere jeweils die Trainings. Während den Trainingseinheiten sind die beiden via Funk verbunden. An Turnieren ist dies aber nicht erlaubt.

An die Weltmeisterschaft reist Carla Aeberhard zusammen mit ihrer Familie und Delioh in einem Lastwagen, ähnlich einem Wohnmobil. Dort drin hat es Platz für eine Küche, vier Schlafplätzen, eine Dusche mit Toilette sowie Pferden. An jedes Turnier reist die ganze Familie sowie auch ihr Ehemann mit. Schwester Simona ist als Pflegerin von Delioh dabei. «Mein Mami poliert die Schuhe», sagt Aeberhard. Das Reiten wurde bei den Aeberhards mittlerweile zur Familienangelegenheit.

