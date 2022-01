Wohnsitzbescheinigungen Happige Preisunterschiede im Kanton Solothurn: Warum ist dieses Papier in manchen Gemeinden so viel teurer? In einigen Gemeinden ist sie gratis, in anderen kostet sie 5, 10 oder auch mal 25 Franken: Die Gebühren für Wohnsitzbescheinigungen sind in der Region extrem verschieden. Auch der Preisüberwacher kann sich das nicht erklären. Sven Altermatt Jetzt kommentieren 21.01.2022, 05.00 Uhr

Die Einwohnerdienste der Solothurner Gemeinden kennen keine einheitlichen Tarife für Wohnsitzbescheinigungen. Bilder: Keystone / Montage: ckr

Früher oder später kommt niemand um dieses Papier herum: Für alle möglichen Angelegenheiten ist eine amtliche Wohnsitzbescheinigung der Gemeinde erforderlich. Mal für die Versicherung oder die Bank, mal für das Zivilstandsamt oder die Immobilienverwaltung, mal für ein Generalabonnement der SBB oder ein Stipendium. Das Papier bezeugt, wie es sein Name schon sagt, den Wohnsitz und die Wohnsitzdauer.

Doch je nach Ort müssen die Solothurnerinnen und Solothurner dafür unterschiedlich tief ins Portemonnaie greifen: Die Preisunterschiede sind riesig. Das zeigt eine Stichprobe dieser Zeitung bei Gemeinden querbeet durch den Kanton (siehe Tabelle). Obwohl es überall um die genau gleiche Dienstleistung geht, schwanken die Gebühren zwischen fast nichts und ziemlich viel. Und in manchen Gemeinden kostet eine Wohnsitzbestätigung sogar gar nichts.

Gratis gibt es den Ausweis unter anderem in Lostorf, Däniken, Lohn-Ammannsegg und Welschenrohr. In Gerlafingen kostet dieser 5 Franken, in Derendingen 6 Franken. Vielerorts müssen Bürgerinnen und Bürger derweil 10 Franken auf den Tisch legen, in einigen Gemeinden auch 15 oder 20 Franken.

Wie stark die Tarife variieren, zeigt sich auch in den Städten im Kanton eindrücklich. 10 Franken beträgt die Gebühr für die Wohnsitzbescheinigung in Solothurn, doppelt so hoch ist sie in Grenchen. Derweil müssen Oltnerinnen und Oltner sogar 25 Franken bezahlen – ein Spitzenwert.

Preisüberwacher erwartet Korrekturen

Wie ist ein solcher Wildwuchs bei den Gebühren möglich? Das fragt man sich auch im Büro des Schweizer Preisüberwachers Stefan Meierhans in Bern. Konfrontiert mit den Beobachtungen aus dem Kanton Solothurn, erklärt ein Sprecher:

«Solche grossen Gebührenunterschiede sind für den Preisüberwacher unerklärlich.»

Mit dem Aufwand, den das Ausstellen der Ausweise verursache, liessen sich diese jedenfalls kaum erklären. Der Preisüberwacher erwarte und hoffe, «dass die Gemeinden von sich aus die entsprechenden Gebühren korrigieren, wenn sie zu hoch sind».

Hinterfragt die Aufwände der Gemeinden: Stefan Meierhans. Bild: Keystone

Tatsächlich sind die rechtlichen Grundsätze klar: Erstens dürfen Gemeinden mit den Gebühren keinen Gewinn erwirtschaften, sondern nur ihre Kosten decken. Und zweitens müssen die Tarife in einem vernünftigen Verhältnis zum Vorteil stehen, den die Bevölkerung aus der entsprechenden Leistung ziehen kann. Man spricht da von den Prinzipien der Kostendeckung und der Äquivalenz.

Die grossen Preisunterschiede nähren einen Verdacht: Verlangen einige Gemeinden mehr, als ihnen zustünde? Decken sie mit den Gebühren für Wohnsitzbescheinigungen nicht nur ihre Kosten, sondern spülen auch Geld in die Gemeindekassen? «Es liegt an den Gemeinden mit hohen Gebühren, diese zu rechtfertigen», heisst es dazu beim Preisüberwacher nüchtern.

Nachfrage also bei der Stadt Olten, die am meisten Geld für die Wohnsitzbescheinigungen verlangt. Man wolle nicht darüber befinden, wie andere Gemeinden ihre Gebühren bemessen, schickt Stadtschreiber Markus Dietler voraus. «Aus unserer Sicht liegt der tatsächliche Aufwand für Zeit, Material und Infrastruktur bei einer Vollkostenrechnung aber höher als die von der Stadt Olten berechnete Gebühr.» Demzufolge sei sowohl das Prinzip der Kostendeckung als auch jenes der Äquivalenz erfüllt.

Papier wird per Knopfdruck erstellt

Die Sache wird damit noch verworrener. Während die Stadt Olten quasi erklärt, dass ihre rekordhohe Gebühr eigentlich noch höher ausfallen müsste, verzichten andere Gemeinden ganz auf eine solche. Wie kann das sein?

Es ist einmal mehr eine Frage der Auslegung. Die Gemeinden kalkulieren unterschiedlich. Berücksichtigt man in einer Vollkostenrechnung wirklich alle Aufwände, dürften die Tarife für die Ausweise in der Tat mitunter zu tief sein.

Der Preisüberwacher hält jedoch wenig von solchen Rechnungen, wie er in seinen Marktbeobachtungen regelmässig festhält. Sein Standpunkt: Verwaltungsgebühren sollten nicht mehr kosten «als der unmittelbare, direkte Aufwand, den die konkrete Dienstleistung verursacht hat».

Den Ausweis gibt es «gegen Bezahlung der Rechnung am Schalter»: Stempel einer Einwohnerkontrolle. Bild: Christian Beutler / Keystone

So betrachtet ist der Aufwand für eine Wohnsitzbescheinigung an und für sich nicht besonders gross. In der Regel kann die Verwaltung ein solches Dokument per Knopfdruck erstellen. Deshalb machen die Rechnungsstellung und das Inkasso rasch einen bedeutenden Teil der Kosten aus.

Das ist einer der Gründe dafür, warum einige Gemeinden im Kanton davon absehen, Geld für Wohnsitzbescheinigungen zu verlangen. Sie halten die Aufwände hinter der eigentlichen Dienstleistung – namentlich die ohnehin notwendige Registerführung oder die Materialkosten – schlicht für vernachlässigbar.

Ein anderer Grund: Man kann durchaus darüber diskutieren, ob Wohnsitzbescheinigungen überhaupt über Gebühren finanziert werden sollen. Nicht immer sind solche Einordnungen eindeutig; selbst Juristen tun sich damit zuweilen schwer.

Lieber mit Steuergeldern finanziert

Gebühren sind immer strikt an einen Zweck gebunden. Man bezahlt sie für eine konkrete Gegenleistung, die nicht durch die Allgemeinheit finanziert werden soll. Doch laut dem Preisüberwacher gilt dies nicht für Ausweise und Dokumente, über die jede Bürgerin und jeder Bürger verfügen muss. Sie gehörten quasi zum Grundauftrag einer Gemeinde und sollten über Steuern finanziert werden.

Fallen auch Wohnsitzbescheinigungen in diese Kategorie? Es gibt Gemeinden, die diese Auffassung vertreten. Deshalb wenden sie für die häufig benötigten Ausweise lieber Steuergelder auf, wie ihrem Gebührentarif zu entnehmen ist.

Es mag niemanden überraschen, dass man in Olten dazu eine ganz andere Haltung vertritt. Der Gebühr für Wohnsitzbescheinigungen stehe «ein hoher individueller Nutzen» gegenüber, meint Stadtschreiber Markus Dietler. Und dieser solle nun mal nicht durch die Allgemeinheit finanziert werden.

