Wirtschaftsgipfel Nach Eklat in Solothurn: SP-Ständerat Zanetti wirft Economiesuisse-Chef Mäder «verbalen Amoklauf» vor Der Präsident des Wirtschaftsdachverbands rechnete im Solothurner Landhaus mit den Linken ab. Die Rede von Christoph Mäder sorgte noch vor Ort für einigen Wirbel. Nun kontert SP-Ständerat Roberto Zanetti mit deutlichen Worten. 06.05.2022

SP-Ständerat Roberto Zanetti (links) kritisiert Economiesuisse-Präsident Christoph Mäder nach dessen Rede. José R. Martinez, Keystone; Montage: thr

Es waren bemerkenswerte Szenen an der Generalversammlung der Solothurner Handelskammer. Wer im Publikum sass, dürfte diesen Donnerstagabend im Landhaus so schnell nicht vergessen. Als Christoph Mäder, der Präsident des Wirtschaftsdachverbands Economiesuisse, auf die Bühne trat, war es vorbei mit der zuvor so hochgelobten Eintracht. Vorbei mit den Lobliedern auf die Zusammenarbeit von Sozialpartnern, Parteien und Verwaltung, die im Solothurnischen besonders gut sei.

Mit scharfen Worten empörte sich Mäder über die linken Parteien. Er enervierte sich über die «blinde Referendumswut der Linken». Darüber, dass er zusehends schweizerische Tugenden wie «eine gesunde Portion Pragmatismus» vermisse.

Der Economiesuisse-Präsident sprach erst von «destruktiver» und «verantwortungsloser», dann von «heuchlerischer» Politik. Mit Blick auf Vorlagen wie die Verrechnungssteuer-Reform und die OECD-Mindeststeuer warf er den Linken vor, reinen Populismus zu betreiben.

Noch während Mäders Rede verliess Grenchens Vizestadtpräsident und SP-Kantonsrat Remo Bill den Saal. Und SP-Ständerat Roberto Zanetti ging ebenfalls vor dem offiziellen Ende der Generalversammlung. Am Tag danach sorgt die Rede denn auch weiter für Wirbel, die Drähte laufen heiss.

Zumindest eines, sagt Roberto Zanetti gegenüber dieser Zeitung, müsse er vorab klarstellen: Er habe den Anlass nicht wegen, sondern trotz Mäders Referat verlassen; auch wenn dies im Saal wohl anders aufgefasst worden sei. Er habe noch einen anderen Termin gehabt, was er vorab auch so mitgeteilt habe. Denn, so unterstreicht Zanetti:

«Ich hätte liebend gerne direkt mit Herrn Mäder gesprochen. Dann wären nämlich die Funken geflogen.»

Ständerat spricht von einer Zumutung

Stattdessen schickte Zanetti im Nachgang ein – nicht weniger bemerkenswertes – E-Mail an Christoph Mäder. Es sei unvermeidlich, dass er selbst deutliche Worte wähle. Zanetti nennt Mäders Referat «eine Brandrede respektive Brandstifterrede». Er halte Polemik und Arroganz für ein durchaus zulässiges Stilmittel in einer Debatte. Aber «gepaart mit Inhaltsleere und argumentativer Unbedarftheit» sei dies eine Zumutung. «Ihr gestriges Referat war eine Zumutung!», schreibt Zanetti.

Mäder habe nichts Besseres zu tun gehabt, als einen «verbalen Amoklauf gegen Rot-Grün und insbesondere gegen die Sozialdemokratie zu veranstalten». Weiter spricht Zanetti davon, dass Mäder «in billigster Bierzeltrhetorik polemisiert, provoziert und persönlich verletzt» habe.

War einst selbst Volkswirtschaftsdirektor: SP-Mann Roberto Zanetti. Im Ständerat sitzt er in der einflussreichen Kommission für Wirtschaft und Abgaben. Keystone

Zumal Mäder gewusst habe, dass erstens die grüne Volkswirtschaftsdirektorin Brigit Wyss – die gemäss Zanetti aus Wirtschaftskreisen zu Recht gelobt wird – und Kantonsratspräsidentin Nadine Vögeli (SP) vor Ort waren. Und zweitens, dass er selbst, der sich als Sozialdemokrat seit Jahrzehnten für den Werkplatz Schweiz einsetze, als notabene einziger Solothurner Bundesparlamentarier im Saal gewesen sei. Zanetti weiter:

«Ich habe schon in der Kinderstube gelernt, dass man sich als Gast gegenüber den Gastgebern und gegenüber den anderen Gästen anständig zu verhalten hat.»

Der Solothurner Geist wird vermisst

Ebenso moniert der SP-Ständerat, dass Mäder als Führungsfigur der hiesigen Wirtschaft keine nüchterne Problemanalyse geliefert habe; keine «konstruktiven und konkreten Lösungsvorschläge». In seinem Schreiben verweist Zanetti auf die mannigfaltigen Herausforderungen infolge der Coronakrise und des Ukraine-Kriegs. Diese habe Mäder nicht gewürdigt.

Dabei sei es doch gerade in schwierigen Zeiten eine «herausragende gutschweizerische Tugend» – deren Verlust Mäder ja beklagt habe –, Differenzen zu klären und Gemeinsamkeiten zu stärken. Weil Mäder darauf nicht eingegangen sei, hat er sich aus der Sicht von Zanetti als konstruktiver Gesprächspartner aus dem Spiel genommen.

Der Grenchner Vizestadtpräsident und SP-Kantonsrat Remo Bill setzte an der Generalversammlung der Handelskammer ein Zeichen. Michel Lüthi

Schliesslich beschwört Zanetti den Solothurner Geist. Er zeigt sich an die Adresse Mäders «ausserordentlich froh, dass wir im Kanton Solothurn einen deutlich anderen Umgangston pflegen». Im Gespräch betonen sowohl Roberto Zanetti, der einst massgeblich an der Rettung des Gerlafinger Stahlwerks beteiligt war, als auch sein Parteikollege Remo Bill, der selbst eine Architekturfirma führte: Zur Spitze der Solothurner Handelskammer habe man ein unverkrampftes Verhältnis, für die Anliegen hiesiger Unternehmen immer ein offenes Ohr.

Economiesuisse-Präsident Mäder erklärte auf Anfrage, er stehe mit Roberto Zanetti in Kontakt. Näher wolle er sich nicht mehr dazu äussern.

