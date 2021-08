Wirtschaft Stottert die Industrie, leidet der Kanton Solothurn stärker als seine Nachbarn Die klassische Industrie ist im Kanton Solothurn stärker ausgeprägt als bei den Kantonen ringsum. Da die Industrie zudem stark vom Aussenhandel abhängt, leidet Solothurn jeweils stärker unter weltweiten Krisen. So auch im Fall von Covid. Sébastian Lavoyer 07.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wenn der Welthandel ins Stocken ist das Sand im Getriebe der Solothurner Industrie, die stark vom Export abhängt. Und weil der Kanton sehr industrielastig ist, leidet die Solothurner Wirtschaft mit. Michel Lüthi/Bilderwerft.ch / Solothurner Zeitung

Die Industrie hat im Kanton Solothurn überdurchschnittliches Gewicht. Das zeigt sich gerade beim Blick auf die Nachbarkantone. Während der zweite Sektor (zu dem neben der Industrie auch der Bausektor gehört; allerdings gibt es zur Bruttowertschöpfung keine separat ausgewiesenen Zahlen) in Solothurn für rund 28 Prozent der Bruttowertschöpfung verantwortlich zeichnet, sind es im Aargau 25, im Baselbiet 23 und in Bern gar bloss 21 Prozent (neuste verfügbare Daten von 2018).

Das unabhängige Wirtschaftsforschungsinstitut BAK Economics geht für den Kanton Solothurn bei der Industrie von einem Wertschöpfungsanteil von 24 Prozent aus, wie Daniel Probst, Direktor der Solothurner Handelskammer (SOHK) erklärt. Ein bisschen darunter bewegen sich die Beschäftigungszahlen (auch hier stammen die neusten verfügbaren Daten aus dem Jahr 2018): Von rund 145000 Beschäftigten im Kanton Solothurn arbeiten 130000 im privaten Sektor. Davon wiederum sind rund 26000 in der Industrie beschäftigt (was rund 17,9 Prozent aller Beschäftigten entspricht).

Die Industrie ist Motor für zahlreiche weitere Betriebe aus anderen Sektoren

Interessant ist nun aber, dass zahlreiche weitere Jobs – direkt oder indirekt – von der Industrie abhängen. Da sind zum einen die direkten Zulieferer von grossen Industriebetrieben wie der Fraisa, Agathon oder Biogen. Aber auch all jene Firmen, die von ihnen indirekt profitieren, weil sie zum Beispiel für die Verpflegung der Mitarbeitenden sorgen. Oder die Umschwünge instandhalten.

Daniel Probst betont die Wichtigkeit der Industrie für das Gewerbe. Michel Lüthi/Bilderwerft.ch / Solothurner Zeitung

Zu guter Letzt sind da all jene Betriebe, die aus Industriebetrieben hervorgegangen sind oder davon profitierten, weil sie aus Effizienzgründen bestimmte Geschäftsfelder auslagerten. Früher hatte jeder Betrieb seine eigene Druckerei, seine eigene Werbeabteilung, seine eigene Kantine. Doch zahlreiche Krisen und die damit verbundene Fokussierung haben dazu geführt, dass das heute nur noch ausnahmsweise der Fall ist. «Das ist auch der Grund, warum in Solothurn Handelskammer und Gewerbeverband sehr nahe zusammenarbeiten. Die Industrie braucht ein starkes Gewerbe und umgekehrt», sagt Probst.

Solothurn erholt sich langsamer von der Krise als der Rest

Eine weitere Konsequenz der Industrielastigkeit ist, dass der Kanton Solothurn stark von den Exporten und damit vom Geschehen der Weltwirtschaft abhängt. Swissmem, der Verband der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie, geht für ihre Branche von einer Exportquote von rund 80 Prozent aus. Das dürfte ungefähr auch für die Gesamtindustrie zutreffen, so Probst. Die Abhängigkeit vom Aussenhandel wiederum hat zur Folge, dass sich der Kanton Solothurn von Krisen (wie der durch Corona ausgelösten) in aller Regel weniger schnell erholt als andere Regionen in der Schweiz.

Normalerweise liegt die Arbeitslosigkeit im Kanton Solothurn ungefähr ein halbes Prozent unter dem Schweizer Durchschnitt. Derzeit ist sie zwar sinkend, liegt aber im landesweiten Schnitt von 2,8 Prozent. «Das liegt auch an der Struktur unserer Industrie», sagt Probst. Die klassische Industrie ist bei uns stärker, Wachstumsmotoren wie IT, Pharma, Chemie oder Biotech sind dagegen schwächer ausgeprägt. Probst:

«Diese Wirtschaftsbereiche habe eigentlich nie aufgehört zu wachsen.»

Da nun auch in der klassischen Industrie wieder mehr Schwung reinkommt, blickt er trotz allem optimistisch in die Zukunft.