Weniger Gäste Saisonende im Freibad Solothurn – jetzt wird wieder saniert An diesem Samstag schliesst das Freibad Solothurn seine Saison ab. Wetterbedingt gab es deutlich weniger Besucherinnen als in anderen Jahren. Während der Schliessung wird die zweite Etappe der Sanierung vollzogen. 08.09.2021, 13.01 Uhr

Ein Bild aus trockeneren Tagen: Die Badi Solothurn im Sommer 2017.

Hanspeter Bärtschi /Archiv

Am kommenden Samstag, 18. September, beendet das Freibad Solothurn seine Saison. Wetterbedingt konnten dieses Jahr deutlich weniger Besucherinnen und Besucher begrüsst werden als in trockeneren und wärmeren Jahren, schreibt die Stadt in einer Medienmitteilung.