Weltweite Neuheit Durch diese Brücke soll es auf Baustellen weniger Stau geben – Jetzt steht sie bei der A1-Verzweigung in Luterbach In der Nacht auf Sonntag begann bei der A1-Verzweigung in Luterbach der Aufbau einer weltweit erstmaligen Baustellenbrücke. Ein Besuch. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 10.04.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Baustellenbrücke trägt den Namen Astra Bridge und ist eine Innovation, die zu weniger Staus auf Baustellen führen soll. José R. Martinez

Grosse Kugellampen, die über der riesigen Baustelle auf der A1 bei der Verzweigung Luterbach hängen, machen der kleinen Mondsichel Konkurrenz. Der Deckbelag zwischen Recherswil und Luterbach muss erneuert werden. Während der nächsten zwei Jahre werden die Deckbeläge durch lärmärmere ersetzt, der grüne Mittelstreifen wird ersetzt und asphaltiert, die Leitplanken erneuert und die Strassenentwässerung verbessert.

Richard Kocherhans. José R. Martinez

Es handelt sich aber nicht um eine normale Baustelle. Weltweit erstmalig wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei Luterbach mit dem Aufbau einer Baustellenbrücke (Astra Bridge) begonnen. Bis Montagmorgen soll der Aufbau beendet sein. Richard Kocherhans ist ist Filialchef des Bundesamt für Strassen in Zofingen und in dieser kühlen Samstagnacht vor Ort. Er sagt:

«Es ist eine Materialschlacht und es sind über 40 Leute im Einsatz heute Nacht.»

Bei der Baustellenbegehung zeigen sich die Ausmasse des Projektes: Arbeiter in orangen Schutzanzügen und gelben Helmen kriechen zum Teil auf allen Vieren unter der sich im Aufbau befindlichen Brücke hindurch, schieben zu sechst Gerüste umher und schleppen schweres Material. Einige gönnen sich am Strassenrand eine kurze Pause mit Fanta und belegten Broten, andere rufen sich Anweisungen zu.

40 Personen waren in der Nacht auf Sonntag im Einsatz. José R. Martinez

Drohnen kreisen über der Brücke. Die Arbeit nachts findet unter erschwerten Bedingungen statt, Kälte und Dunkelheit setzten den Beteiligten zu.

Autofahrer sollen Brücke entspannt befahren

Kocherhans sagt erleichtert:

«Zum Glück stürmt es nicht mehr heute. Wenn es so wie am Freitag wäre, hätten wir den Aufbau der Astra Bridge verschieben müssen. Es wäre zu gefährlich wegen der zwei Kräne, die die mobilen Bauteile einheben.»

Die zweispurige Astra Bridge ist eine Innovation, durch die es auf Autobahnbaustellen weniger Stau geben soll, denn die Autos fahren über der Baustelle durch, eben über die Brücke. Damit sind auch die Bauarbeiter weniger Gefahren ausgesetzt. Ausserdem kann damit auch am Tag gebaut werden und es ist keine Spurreduktion- oder Verengung notwendig.

Die Idee stammt ursprünglich von Jürg Merian vom Astra. «Wir wollen hier mit diesem Brückenaufbau vor allem auch Erfahrungen sammeln, damit wir das Projekt weiter verbessern und optimieren können», so Kocherhans.

Die Brücke ist mobil, das heisst, sie kann dank Fahrwerken und mit Fernsteuerung verschoben werden, wenn der betreffende Autobahnabschnitt repariert ist. Sie ist 236 Meter lang, 7,3 Meter breit und 4,3 Meter hoch. Die ganze Anlage hat ein Gewicht von rund 1200 Tonnen.

Die Anlage hat ein Gewicht von 1200 Tonnen. José R. Martinez

Die Auffahrtsrampen haben eine Steigung beziehungsweise eine Neigung von 6,1 Prozent. Die Brücke selber kann mit einer Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometern befahren werden, vorher und nachher wird das Tempo auf 80 Stundenkilometern reduziert. Orange Rüttelmarkierungen erleichtern den Autofahrern die Orientierung.

Miriam Glauser von der Kommunikation der beteiligten Marti-Gruppe, die in dieser Nacht ebenfalls vor Ort ist und den Aufbau dokumentiert, ist begeistert: «Das ist ein einzigartiges, faszinierendes Projekt.»

Auch dem Lärmschutz wird Beachtung geschenkt: Da die Brücke über den Lärmschutzwänden durchführt, werden in bewohntem Gebiet provisorische Lärmschutzmatten montiert, die auch als Blendschutz dienen. Durch diese Massnahmen hofft man, dass die Autobahnbenutzer die Brücke entspannt und ohne unnötiges Abbremsen befahren. Kocherhans:

Über eine Rampe werden Autofahrer auf die Brücke fahren können. José R. Martinez

«Die Autofahrer reagieren am Anfang beim Befahren der Brücke wohl schon etwas vorsichtiger, aber man gewöhnt sich voraussichtlich schnell daran.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen