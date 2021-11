Breitenbach: Fussgänger bei Kollision mit Auto verletzt

Zeugenaufruf Breitenbach: Jugendlicher Fussgänger wird bei Kollision mit Auto verletzt – die Polizei sucht Zeugen Auf der Fehrenstrasse in Breitenbach ist es am späten Montagnachmittag zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Fussgänger gekommen. Dabei wurde dieser verletzt. 30.11.2021, 10.42 Uhr

Der Jugendliche musste nach dem Zusammenstoss ins Spital gebracht werden. zvg / Kantonspolizei Solothurn

Am Montag, 29. November, um zirka 17.15 Uhr, kam es auf der Fehrenstrasse in Breitenbach zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem jugendlichen Fussgänger. Der Zusammenstoss ereignete sich auf der Höhe der Liegenschaft Nummer 43. Dabei zog sich der Fussgänger Verletzungen zu, er musste in ein Spital gebracht werden. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, wie sie mitteilt.