Zeugenaufruf Bättwil: Automobilist fährt nach Kollision mit Schülerin davon In Bättwil ist am Dienstagabend eine Schülerin von einem Auto angefahren worden. Dabei ist sie leicht verletzt worden. Der beteiligte Autofahrer fuhr davon, ohne sich um die Schülerin zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen. 08.12.2021, 16.48 Uhr

Der Unfall ereignete sich an der Abzweigung Hauptstrasse/Rebenstrasse. zvg/Kantonspolizei Solothurn

Am Dienstag, 7. Dezember, kam es um zirka 17.45 Uhr in Bättwil im Bereich der Verzweigung Hauptstrasse/Rebenstrasse zu einer leichten Kollision zwischen einem Auto und einer 15-jährigen Schülerin, die auf dem Trottoir der Hauptstrasse unterwegs war. Die Schülerin zog sich Prellungen am Bein zu, die ärztlich behandelt werden mussten. Das schreibt die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen war ein älterer Automobilist – möglicherweise mit einem braunen SUV – auf der Rebenstrasse in Richtung Hauptstrasse unterwegs. Beim Einmünden in die Hauptstrasse kam es zur Kollision. Ohne sich um die Schülerin zu kümmern, fuhr der Autofahrer in Richtung Witterswil davon, heisst es in der Mitteilung.

Die Polizei hat Ermittlungen sowohl zum Unfallhergang als auch zum beteiligten Autofahrer aufgenommen. Dieser und allfällige Zeugen werden gebeten, sich mit der der Kantonspolizei Solothurn in Breitenbach in Verbindung zu setzen. Telefonnummer: Telefon 061 785 77 01.