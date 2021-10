Brand in einem Industriebetrieb in Breitenbach

Starke Rauchentwicklung Einsatzkräfte haben den Brand in Breitenbach unter Kontrolle Am Freitagnachmittag brannte es in einem Gebäude der Firma von Roll in Breitenbach. Um 17.40 Uhr konnte die Polizei Entwarnung geben. Online-Redaktion Aktualisiert 08.10.2021, 17.43 Uhr

Die Kantonspolizei Solothurn twitterte am frühen Freitagabend, 8. Oktober, diese Meldung:

Offenbar brannte es in einem Gebäude der Firma Von Roll an der Passwangstrasse in Breitenbach. Wegen des dichten Rauches hatten die Einsatzkräfte Schwierigkeiten, ins brennende Gebäude zu gelangen, teilte die Kantonspolizei am frühen Freitagabend auf Anfrage mit.

Kurz darauf gab die Kapo auf Twitter Entwarnung:

Man habe den Brand unter Kontrolle und nach ersten Erkenntnissen seien keine Personen verletzt oder zu Schaden gekommen.

Update folgt...