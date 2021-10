Brand in einem Industriebetrieb in Breitenbach

Am Freitagnachmittag brannte es in einem Gebäude der Firma vonRoll in Breitenbach. Um 18:30 Uhr konnte die Polizei Entwarnung geben: Der Brand ist gelöscht. Am Samstag meldete die Polizei, dass eine Person leicht verletzt wurde.

Online-Redaktion Aktualisiert 09.10.2021, 11.43 Uhr