Nach Provokationen: Selbstunfall eines Töff-Fahrers

Kleinlützel Selbstunfall eines Motorradfahrers nach Provokationen mit PKW-Lenker – Polizei sucht Zeugen Am Freitagnachmittag fuhr ein Motorrad- und ein/e Autolenker/in von Frankreich in Richtung Kleinlützel. Dabei soll es zu gegenseitigen Provokationen gekommen sein, wodurch der Lenker die Herrschaft über sein Motorrad verlor, stürzte und sich verletzte. Die Polizei sucht Zeugen. 25.09.2021, 15.09 Uhr

Vor dem Unfall soll es zu gegenseitigen Provokationen gekommen sein. Kapo SO

Am Dienstagnachmittag, kurz vor 14.30 Uhr, ging bei der kantonalen Alarmzentrale die Meldung von einem Selbstunfall auf der Laufenstrasse in Kleinlützel ein. Dabei verletzte sich der Lenker des Motorrades und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Spital transportiert.