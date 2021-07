Gempen: Auto weicht Rehherde aus und stürzt Böschung hinunter

Gempen Autofahrer weicht Rehherde aus und stürzt Böschung hinunter Bei einem Selbstunfall in Gempen wurden drei Personen verletzt. Der Grund dafür waren Rehe, die den Fahrer überraschten. Aktualisiert 18.07.2021, 14.18 Uhr

Das Auto überschlug sich mehrfach. Bild: zvg / Kapo SO

Der Fahrer war am Samstag kurz vor Mitternacht mit zwei weiteren Personen im Auto unterwegs, als er auf der Liestalerstrasse in Gempen in Richtung Nuglar / St. Pantaleon von einer Rehherde überrascht wurde. Die Rehe seien auf der Strasse stehengeblieben, teilte die Kantonspolizei Solothurn am Sonntag mit.