Dornach Motorradlenker prallt in Kurve in ein Postauto und verletzt sich In einer Kurve auf der Gempenstrasse in Dornach hat sich am Sonntagnachmittag eine Kollision zwischen einem Motorrad und einem Postauto ereignet. Dabei zog sich der Motorradfahrer Verletzungen zu, die eine Einweisung in ein Spital erforderlich machten. Aufgrund dieses Ereignisses musste die Gempenstrasse zeitweise gesperrt werden. 31.05.2021, 11.02 Uhr

Die Schäden am Postauto. Kapo SO

Am Sonntag, um 16.30 Uhr, war ein Motorradlenker auf der Gempenstrasse in Dornach in Richtung Gempen unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve prallte er aus noch zu klärenden Gründen in den Frontbereich eines Postautos, welches in Richtung Dornach unterwegs war.