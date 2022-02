Polizeieinsatz bei Kundgebung gegen Dornacher Kebabproduzenten

Dornach Kundgebung gegen Dornacher Kebabproduzenten – Polizei setzte Reizgas ein Bei einer Protest-Kundgebung kam es am Freitagnachmittag im Bereich vom Bahnhof Dornach-Arlesheim zu einem Polizeieinsatz. Ver- letzt wurde niemand. Vier Personen wurden durch die Polizei angehalten und für weitere Abklärungen mitgenommen. 05.02.2022, 13.08 Uhr

Die Kantonspolizei Solothurn musste bei der Kundgebung einschreiten. (Symbolbild) Patrick Luethy

Am Freitagnachmittag wurde der Kantonspolizei Solothurn kurz vor 16.30 Uhr gemeldet, dass sich an der Weidenstrasse in Dornach rund 30 Personen vor einer Firma zu einer Kundgebung versammelt haben.

Dabei dürfte es sich um eine Protestkundgebung gegen einen Dornacher Kebabproduzenten gehandelt haben. Ein ehemaliger Mitarbeiter erhob schwere Vorwürfe gegen die Firma. Daraufhin wollte die Interprofessionelle Gewerkschaft der ArbeiterInnen (IGA) in Basel eine Aktion vor dem Firmengebäude durchführen. Man wolle auf die schwierige Situation aufmerksam machen, in der sich viele migrantische Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund ihres Aufenthaltsstatus befänden, so sagte ein Aktivist im Vorfeld.

Auch die Polizei musste bei der Kundgebung am Freitag eine schwierige Situation feststellen. Man habe vor Ort versucht mit den verantwortlichen Personen in einen Dialog zu treten, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Dies habe sich jedoch als aussichtsloses Unterfangen erwiesen. Die sehr provokativ und aggressiv auftretenden Kundgebungsteilnehmenden hätten die Konfrontation mit der Polizei regelrecht gesucht, heisst es weiter.

Als die Situation zu eskalieren drohte, setzten die polizeilichen Einsatzkräfte kurzfristig Reizstoff ein. Vier Personen wurden in der Folge angehalten und für weitere Abklärungen mitgenommen. Gegen sie werden entsprechende Strafanzeigen eingereicht. Kurz nach 17 Uhr war der Polizeieinsatz beendet. Im Einsatz standen mehrere Patrouillen der Polizeikorps Solothurn und Basel-Landschaft. (phh)