Dornach «Die Panne» von Friedrich Dürrenmatt als Abschluss der Schauspielsaison Mit «Die Panne» von Friedrich Dürrenmatt beendet «neuestheater.ch» seine Schauspielsaison 2020/21 und damit auch die Ära des Gründungspaares Johanna Schwarz und Georg Darvas. Hierfür wurde die Produktion des Theater Orchester Biel Solothurn (TOBS) eingeladen, anlässlich des 100. Geburtstags von Friedrich Dürrenmatt. Regisseurin Cilli Drexel inszeniert die absurde Komödie, in der Pensionäre Gericht spielen und bei einem rauschhaften Abendmahl Fragen nach Schuld und Sühne verhandeln. 20.05.2021, 14.57 Uhr

Die Panne von Friedrich Dürrenmatt, präsentiert vom TOBS. Joel Schweizer

Eine Autopanne zwingt den Textilhändler Alfredo Traps zur Übernachtung in einem abgelegenen Dorf. Er findet Unterkunft in der Villa eines pensionierten Richters. Dieser pflegt mit seinen ehemaligen Kollegen alte Gerichtsprozesse durchzuspielen und nach selbst-ernannten Maximen neu zu verhandeln – oder aber mit fremden Gästen ganz neue, eigene Fälle aufzuspüren. So lädt die Gesellschaft Traps ein, bei einem üppigen Diner die Rolle des Angeklagten zu übernehmen. Traps ist sich keiner Schuld bewusst und willigt ein. Angestachelt von dem bewundernden Interesse der Gastgeber erzählt er bereitwillig aus seinem Leben, ohne zu merken, dass sein Verhör bereits begonnen hat. Zum Nachtisch wartet das Urteil auf ihn.