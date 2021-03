Büsserach Feuer in Einfamilienhaus – Bewohner können Haus rechtzeitig verlassen Aus noch zu klärenden Gründen kam es am Montag in Büsserach zu einem Brand. Die Bewohner konnten das Einfamilienhaus rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Abklärungen zur Brandursache sind derzeit im Gang. 15.03.2021, 18.11 Uhr

Kapo SO

Am Montag kam es kurz vor 13 Uhr in einem Einfamilienhaus an der Mittelstrasse in Büsserach zu einem Brand. Umgehend wurde die Feuerwehr Büsserach aufgeboten, welche kurze Zeit später vor Ort eintraf. «Dank raschem Löscheinsatz konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und schliesslich vollständig gelöscht werden», teilt die Kantonspolizei Solothurn mit.