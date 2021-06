Nach Brand in Breitenbach SO: Tote Person in Wohnung gefunden

Breitenbach SO Tote Person nach Brand in Wohnung aufgefunden Im solothurnischen Breitenbach ist am frühen Montagmorgen ein Feuer in einer Wohnung ausgebrochen. Die Einsatzkräfte fanden eine tote Person.

14.06.2021, 10.57 Uhr

Ein Augenzeuge berichtet von starker Rauchentwicklung.

ArgoviaToday

Am frühen Montagmorgen ist in einem Gebäude in Breitenbach ein Feuer ausgebrochen. In der Wohnung befand sich eine Person. Diese wurde tot aufgefunden, wie die Kantonspolizei Solothurn gegenüber dem Fernsehsender TeleM1 bestätigt. Im Gebäude an der Neumattstrasse befinden sich auch Geschäftsräumlichkeiten des Grosshändlers Coop.