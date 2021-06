Breitenbach SO: Toter Mann nach Wohnungsbrand gefunden

Breitenbach SO 29-jähriger Mann stirbt bei Wohnungsbrand Im solothurnischen Breitenbach ist am frühen Montagmorgen ein Feuer in einer Wohnung ausgebrochen. Die Einsatzkräfte fanden einen toten Mann.

14.06.2021, 19.17 Uhr

Der Brand brach in der Loftwohnung im obersten Stock aus. Kapo SO

Der Brand in einer Wohnung in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Neumattstrasse wurde der Polizei am frühen Montagmorgen, kurz nach 5.30 Uhr gemeldet.