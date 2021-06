Küchenbrand in Mehrfamilienhaus in Breitenbach

Breitenbach Küchenbrand in Mehrfamilienhaus – eine Person zur Kontrolle im Spital Am Sonntagmorgen hat es in einem Mehrfamilienhaus in Breitenbach gebrannt. Eine Person wurde zur Kontrolle in ein Spital gebracht. 27.06.2021, 23.51 Uhr

Am Sonntag kam es kurz vor 8.30 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus an der Fehrenstrasse in Breitenbach. In der Wohnung im zweiten Stock brannte es in der Küche. Die umgehend aufgebotene Feuerwehr Breitenbach hatte den Brand rasch unter Kontrolle.