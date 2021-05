Beinwil Herrschaft über Fahrzeug verloren: Ein Verletzter nach Selbstunfall Auf der Passwangstrasse in Beinwil ist es am frühen Donnerstagmorgen zu einem Selbstunfall mit einem Auto gekommen. Eine Person verletzte sich dabei leicht. 13.05.2021, 16.38 Uhr

Kapo Solothurn

In der Nacht auf Donnerstag, kurz nach 1 Uhr, war ein Autofahrer in Beinwil auf der Passwangstrasse in Richtung Breitenbach unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug, geriet auf die linken Fahrbahn, streifte die dortige Leitplanke und kollidierte anschliessend mit einer Mauer.