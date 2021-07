Bättwil/Witterswil Anwohner alarmiert Polizei: Zwei mutmassliche Diebe im Schwarzbubenland geschnappt Am frühen Samstagmorgen konnten im Schwarzbubenland zwei mutmassliche Diebe angehalten werden. Die beiden 16-Jährigen sollen aus parkierten Autos gestohlen haben. 31.07.2021, 15.16 Uhr

Ein VW steht unter einem Dach (Symbolbild). NCH

Am Samstagmorgen noch vor sechs Uhr beobachtete ein Anwohner in Bättwil in seinem Autounterstand zwei verdächtige Männer. Der Anwohner rief die Polizei, worauf mehrere Patrouillen ausrückten. Eine Patrouille der Kantonspolizei Basel-Landschaft traf als erste vor Ort ein. Sie konnten einen der Männer sogleich anhalten.