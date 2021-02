Bättwil Auto brennt in Tiefgarage vollständig aus – Schäden an mehreren Autos und am Gebäude In der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Bättwil ist in der Nacht auf Mittwoch ein parkiertes Auto in Brand geraten und vollständig ausgebrannt. 03.02.2021, 10.05 Uhr

Kapo SO

In der Nacht auf Mittwoch, um zirka 2.10 Uhr, geriet am Weihermattweg in Bättwil, in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses, ein parkiertes Auto aus derzeit noch unbekannten Gründen in Brand. «Trotz raschem Löscheinsatz durch Angehörige der Feuerwehr Egg brannte das Auto vollständig aus», teilt die Kantonspolizei Solothurn mit.