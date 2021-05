Bärschwil Lenkerin verletzt: Mit Holz beladener Lastwagen überschlägt sich bei Selbstunfall Bei Bärschwil geriet am Donnerstag ein Lastwagen von der Strasse ab und überschlug sich. Die Lenkerin wurde in ein Spital gebracht. 28.05.2021, 07.55 Uhr

Die Unfallstelle im Wald bei Bärschwil. Kapo Solothurn

Am Donnerstagmorgen, 27. Mai gegen 11 Uhr, fuhr die Lenkerin eines mit Rundholz beladenen Sattelmotorfahrzeugs auf dem Teufelsgrabenweg in Bärschwil in Richtung Riesetenweg. Vor dem Einmünden in den Riesetenweg musste sie wegen einem talwärts fahrenden Autos anhalten.