Am Ufer der Birs gelandet: Bagger rutscht ab und überschlägt sich

Bärschwil Bagger rutscht ab und überschlägt sich bis ans Ufer der Birs Am Montagnachmittag kam in Bärschwil ein Bagger bei Bauarbeiten ins Rutschen und überschlug sich. Der Lenker blieb unverletzt. Für die Bergungsarbeiten stand ein Schwerlastkran im Einsatz. 31.08.2021, 10.06 Uhr

Der abgerutschte Bagger landete schlussendlich im Uferbett der Birs. Kapo SO

Am Montag, kurz vor 14.30 Uhr, ging bei der Kantonalen Alarmzentrale in Solothurn die Meldung über einen umgekippten Bagger ein. Dieser rutschte während Bauarbeiten eine Böschung hinunter, überschlug sich und kam am Ufer der Birs zum Stillstand. Der Lenker blieb beim Unfall unverletzt.