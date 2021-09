Weinprobe Geschenk zum Jubiläum: Heilbronner Wein am Solothurner Samstagsmarkt Solothurns Partnerstadt Heilbronn schenkt der Bevölkerung am Samstagsmarkt eine Probe ihrer Weinkunst. Oberbürgermeister Harry Mergel möchte mit der Aktion den Solothurnerinnen und Solothurnern eine Freude machen und zum 2000-Jahre-Jubiläum gratulieren. 16.09.2021, 11.08 Uhr

Eine Heilbronner Delegation ist diesen Samstag zu Gast am Solothurner Wochenmarkt. Michel Lüthi

Am kommenden Samstag, 18. September, kommen die Marktgäste in Solothurn in den Genuss einer Weindegustation. Von 9 Uhr bis ca. 12.30 Uhr wird am Weinstand beim Tourismusbüro der Heilbronner Stadtwein, Jahrgang 2018, aus der Württemberger Paradesorte "Lemberger" gratis ausgeschenkt. Das schreibt die Stadtkanzlei in einer Medienmitteilung.