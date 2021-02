Wahl- und Stimmrecht 50 Jahre Frauenstimmrecht: Wie damals die Solothurner Gemeinden stimmten – mit Karte Am 7. Februar 1971 ist das Frauenstimm- und Wahlrecht in der Schweiz offiziell angenommen worden. Vieles ist bis dahin und seither im Kanton Solothurn passiert. Sophie Deck 08.02.2021, 05.00 Uhr

Ein friedlicher Demonstrationszug von Frauen in Zürich, 1. Februar 1969 (Symbolbild). SZ Archiv

«Die Stummen reden», so hätten Männer sich 1933 gewundert, als Schweizerfrauen in Basel, Bern, Lausanne und Zürich auf die diktatorischen Gefahren des Nationalismus aufmerksam machten.

«Sie waren es nicht gewohnt, dass sich Frauen politisch äusserten und dies auch noch öffentlich», schreibt der Verein Hommage 2021 auf ihrer Website.

Sie fassen die Geschichte des Schweizer Frauenstimmrechts mit Fokus auf die Perspektive der Frauen zusammen und riefen Ende 2020 das Projekt «Hommage 2021» ins Leben, um Schweizerinnen zu feiern, die sich über Jahrzehnte für die Rechte von Frauen einsetzten.

Einen ihrer grössten Erfolge durften diese Frauen am Sonntag vor genau 50 Jahren feiern: Am 7. Februar 1971 sagte die Schweiz «Ja» zum Frauenstimm- und Wahlrecht auf nationaler Ebene.

Der Kanton Solothurn stimmt über das Frauenstimmrecht ab

Vor der Abstimmung 1971 hatten erst 6 Kantone dem Frauenstimmrecht zugestimmt: Waadt, Neuenburg, Genf, Baselland, Baselstadt und das Tessin.

Wie auch die meisten anderen Kantone nahm der Kanton Solothurn die Vorlage «Annahme des Frauenstimm- und Wahlrechts in eidgenössischen Angelegenheiten» dann am 7. Februar 1971 an:

Im Kanton lebten damals 60'309 Stimmberechtigte. 35'197 davon gingen am 7. Februar an die Urne, dies entspricht einer Stimmbeteiligung von 58.4 Prozent. Von diesen 35'197 Stimmbürgern stimmten 22'030 für die Vorlage und 12'331 dagegen. Das absolute Meer hätte bei 17'181 gelegen. Somit wurde die Vorlage eindeutig und mit 62.6 Prozent angenommen.

Die Gemeinde mit dem grössten Anteil an Ja-Stimmen war dabei Kammersrohr mit 85.71 Prozent, die mit dem kleinsten Unterramsern mit 34.38 Prozent.

«Hommage 2021» bezieht auch Solothurnerinnen mit ein

Solothurnerinnen konnten bis zu diesem Entscheid zwar nicht offiziell politisch mitbestimmen, waren aber alles andere als inaktiv, wie auch das Projekt «Hommage 2021» zeigt:

Um die Geschichte der Frauen zu beleuchten, hat der Verein nämlich Porträts von Frauen aus allen Kantonen gesammelt und einige davon in Bern ausgestellt. Darunter befinden sich auch 7 Solothurnerinnen.

Zum Beispiel die 1863 geborene Anna Heer, die als erste Chirurgin der Schweiz gilt. Oder die Politikerin Lilian Uchtenhagen, die 1983 als erste Frau offizielle SP-Kandidatin für den Bundesrat war.



Solothurnerinnen in der Politik

Während es für Uchtenhagen damals nicht ganz reichte, schaffte es 1984 Elisabeth Kopp als erste Frau in den Bundesrat. Die erste Frau im Solothurner Regierungsrat war Cornelia Füeg-Hitz (FDP), die 1987 kandidierte und gewählt wurde.

Momentan sitzen im Solothurner Regierungsrat 2 Frauen. Zu diesen könnte bei den kommenden Wahlen noch eine dritte hinzukommen, wodurch der Frauenanteil mit 3 zu 2 erstmals überwiegen würde.

1973 sassen im Solothurner Kantonsrat 6 Frauen (4.17 Prozent). Diese Zahl stieg über die Jahre hinweg stetig an. Im Jahr 2017 wurden 28 Frauen in den Kantonsrat gewählt, somit liegt der Anteil momentan bei 28 Prozent.