Verschwörungstheorien und Fake News «Wir sind grundsätzlich alle gleichermassen irrational»: Warum wir uns so leicht von Falschinformationen täuschen lassen (wollen) Coronapandemie, Trump, Ukraine-Krieg: Falschinformationen haben anscheinend Hochkonjunktur. Warum sind Menschen derart anfällig dafür? Was sind «wahre» Informationen? Und was lässt sich gegen Fake News tun? Ein Gespräch mit Verschwörungsexperte Marko Kovic. Christoph Krummenacher Jetzt kommentieren 09.04.2022, 05.00 Uhr

Klar, es gibt Falschinformationen: die geben nicht die Realität oder Wahrheit wieder und werden dann absichtlich oder unabsichtlich verbreitet. Aber umgekehrt: wie erkenne ich die «echten», «wahren» Informationen, Herr Kovic?

Eine schwierige Frage, denn das sei erkenntnistheoretisch gar nicht so eindeutig, gibt der Sozialforscher zu:

Darum sei es schwierig zu sagen, wann es sich wirklich um eine Falschinformation handle und wann um eine persönliche Überzeugung, ein Glaube oder vielleicht einfach unvollständige Information. «Da gibt es philosophisch einen gewissen Graubereich», so Kovic. Aber:

Bei krasseren Ausprägungen von Falschinformation gibt es diesen Graubereich aber weniger. Also bei Desinformation, wo jemand absichtlich dahintersteht und weiss, was er macht und absichtlich falsche Informationen verbreitet. Oder bei Verschwörungstheorien, wo sich gewisse Narrative darin erkennen lassen. Das sind sicher Dinge, die eindeutiger als Falschinformationen identifiziert werden können.

Auf der einen Seite gibt es Leute, die falsche Informationen gezielt produzieren und verbreiten. Auf der anderen Seite sind aber auch viele Menschen empfänglich dafür und glauben daran. Bei manchen abstrusen Verschwörungstheorien ist dieses schwer zu glauben. Warum können falsche Informationen immer wieder derart viele Menschen überzeugen, wie funktioniert das?

Wir alle sind also potenziell für Verschwörungstheorien und Falschinformationen anfällig. Dabei gebe es bestimmte Effekte, die in unseren Köpfen ablaufen. Hört man beispielsweise immer wieder dasselbe, fange man mit der Zeit an, dies auch zu glauben. «Effekt der illusorischen Wahrheit» wird dieser Mechanismus genannt, erklärt Kovic:

Ein zweiter Punkt sei der sogenannte «Anchoring-Effekt» oder «Anker-Effekt», fährt Sozialforscher Kovic fort:

Wenn ich zu einem Thema noch nicht viel weiss und ich finde dazu als erstes eine Falschinformation, dann setzt sich diese Information tief in unserem Gedächtnis fest. Und an dieser ersten Information lässt sich danach nur sehr schwer rütteln, sie sitzt eben bereits sehr tief und fest. Das heisst, wenn ich mal an etwas glaube, dann ist es sehr schwierig, dies nachträglich zu korrigieren.

Das sind die Dynamiken, die im Kleinen erklären, warum ein Individuum anfällig ist, aber auch gesellschaftlich erklären, warum eine Information viral geht und warum es dann so schwierig ist, etwas dagegen zu machen.

Warum üben Fake News und Verschwörungstheorien überhaupt eine derart grosse Faszination auf Menschen aus?

Einen zentralen Grund sieht Kovic in der Architektur des Internets, besonders bei Social-Media-Plattformen:

Zudem suchen Menschen in Krisensituationen, wie etwa während der Coronapandemie oder jetzt während des Ukraine-Kriegs, typischerweise nach möglichst einfachen Antworten, so Kovic weiter.

Aus der Geschichte weiss man dazu, dass Verschwörungstheorien immer dann Hochsaison haben, wenn es zu grossen Zerwürfnissen kommt. Denn sie bieten die Antworten, die wir alle suchen.

Verbreiten Verschwörungstheorien: Alex Jones (links) und Ken Jebsen. AP

Ein dritter Faktor: Heute gibt es online Menschen, die mit Falschinformationen Geld verdienen. Ich nenne diese «Verschwörungs-Entrepreneure».

In den USA gibt es Figuren wie Alex Jones, einen Pionier auf diesem Gebiet, in Deutschland gibt es Ken Jebsen. Diese fungieren als Drehscheibe und verbreiten Falschinformationen. Sie sind auch nicht daran interessiert, die «Wahrheit» herauszufinden, sondern die eher ihr Publikum bedienen mit diesen emotional ansprechenden Geschichten.

Man hat den Eindruck, dass Falschinformationen zugenommen haben – etwa in den Debatten um Fake News bei Donald Trump, bei den Diskussionen um die Gefährlichkeit von Corona oder die Wirksamkeit der Impfung, zuletzt auch im Propagandakrieg zwischen Russland und der Ukraine. Welchen Einfluss hat die Verbreitung von Falschinformationen auf die Gesellschaft?

Auf individueller Ebene können Falschinformationen dazu führen, dass Menschen politisch verdrossen werden. Sie sagen: «Ich will gar nicht mehr teilnehmen an diesem politischen System, das ist eh alles korrupt und fake.» Diese Personen kapseln sich ab.

Zweitens kann es einen sogenannten «epistemischen Schaden» geben. Dass sich Ideen über die Welt in den Köpfen der Menschen festsetzen, die nicht mit der Realität übereinstimmen. Auch heute gibt es viele Leute, die immer noch glauben, dass Coronavirus sie ungefährlich oder gar erfunden. Das ist eine Gefahr, auch für die Menschen selbst.

Es gibt weitere Gefahren durch Fake News, so Kovic:

Und fünftens: Übergeordnet, auf gesellschaftlicher Ebene, gefährdet Falschinformation den demokratischen Zusammenhalt. Es gibt eine Erosion des «Miteinander»: Man spricht nicht mehr miteinander, sondern gegen die anderen. Diese Polarisierung kann sehr stark werden und ist sie einmal zu stark, wird es sehr schwierig, noch friedlich miteinander Lösungen auszudiskutieren und zu finden.

Wenn man Ihnen zuhört, bekommt man das Gefühl, dass uns diese Falschinformationen in den Bann ziehen können, egal wie sehr wir uns bemühen, uns nicht einlullen zu lassen?

Es hat eine wahnsinnig grosse Sogkraft. Es ist, wie wenn man einen gut gemachten Thriller schaut und man das Gefühl hat, selbst der Hauptdarsteller, die Hauptdarstellerin zu sein. Man fühlt sich mittendrin und denkt, man hat den Durchblick. Darüber hinaus glaubt man, die Kontrolle zu haben: «Ich verstehe es und ich kann etwas tun.» Und das ist emotional sehr stark, das ist ein Gefühl, das wir alle suchen und wollen.

Das Problem ist dabei:

Man kann sich also praktisch nicht dagegen wehren, dass sich falsche Informationen unbewusst in unseren Kopf schleichen. Dann müsste man die Menschen doch vor solcher Beeinflussung durch Falschinformationen schützen: Man müsste diese Plattformen abstellen?

Das ist eine ganz wichtige, aber schwierige Frage. Ich bin eher zurückhaltend bei der Strategie des Löschens und Sperrens. Aus zwei Gründen: Einerseits wissen wir, dass es nur bedingt wirksam ist. Dieses sogenannte «Deplattforming» hat man immer wieder versucht. Im Kampf gegen die Terrororganisation Isis hat es funktioniert, es war allerdings auch ein riesiger Aufwand, um Isis von Facebook und Twitter zu entfernen.

Der zweite Grund ist demokratisch. In einer Demokratie müssen wir auch hässliche Meinungen aushalten können. Aber ich glaube: Die besten Argumente gegen schlechte Argumente sind immer noch gute Argumente. Dinge, die klar illegal sind, müssen gelöscht werden, das ist eine rote Linie. Dinge die jedoch nicht illegal sind, die aber moralisch verwerflich sind, damit müssen wir in einer Demokratie rational umgehen können.

«Me dörfs efäng nüme luut säge!», sagte Bundesrat Ueli Maurer an der SVP-Delegiertenversammlung im Oktober 2020. Er nehme wahr, dass man gewisse Dinge in der Öffentlichkeit nicht mehr sagen dürfe, so sein Eindruck. Gibt es diese «Diktatur der Mehrheit» und führt diese dazu, dass sich Menschen zurückziehen mit dem, was sie wirklich denken?

Für Kovic ist diese Fragmentierung der Gesellschaft tatsächlich eine Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt: Dass man nicht mehr kollektiv zusammen spricht, sondern sich eher voneinander wegbewegt. Allerdings sei die Aussage von Bundesrat Maurer keine Diagnose des Problems, sie sei vielmehr ein Beitrag zu diesem Problem:

Bundesrat Ueli Mauer in seiner Rede an der SVP-Delegiertenversammlung im Herbst 2020. Facebook/SVP

Das ist ein typisches Narrativ in gewissen verschwörungstheoretisch angehauchten Kreisen. Angeblich dürfe man nicht mehr sagen, was man eigentlich sagen wolle – aber man sagt es trotzdem die ganze Zeit. Man tut so, als ob es eine Unterdrückung, eine Zensur, eine «Cancel Culture» gäbe.

Dadurch macht man Gegenargumente, die in einem Diskurs ja gerade wichtig wären, von vornherein ungültig. Man behauptet, dass man mundtot gemacht werde, und deswegen müsse man gar nicht darauf eingehen, was der oder die andere sagt. Darum finde ich dieses «Me dörfs efäng nüme luut säge»-Narrativ als rhetorische Strategie ganz gefährlich.

Sie selbst sind für ihre linke politische Grundhaltung bekannt. Manche Menschen lehnen es im Vorhinein ab, mit Personen aus gewissen Positionen zu sprechen. Wie kann man miteinander diskutieren, ohne bereits vorab in eine Schublade gesteckt zu werden?

Ich bin nie neutral, habe meistens eine Meinung. Ich versuche persönlich, meine Positionen gut zu begründen: evidenzbasiert, wissenschaftlich, aber auch moral-philosophisch mit guten Argumenten. Menschen können nicht neutral sein, wir sind keine Roboter oder Maschinen. Wir sind biologische Wesen und wir sehen die Welt durch eine ideologische Brille, wir besitzen alle einen moralischen Kompass.

Im Gegenteil sieht es Kovic eher als eine Gefahr, wenn man stets versuche, angestrengt neutral sein zu wollen. Damit reproduziere man den Status quo, gesellschaftliche Missstände, Machtasymmetrien. Gerade der Journalismus sollte weiter gehen, findet Kovic, sollte kritisch nachfragen und hinterfragen.

Ich persönlich versuche, meine Argumentation stets mit Evidenz zu hinterlegen. Auf Twitter poste ich darum wenn immer möglich auch gleich eine Studie zu meiner Position. Ich sage also nicht nur meine Meinung, sondern versuche diese auch zu begründen. Und das kann natürlich immer noch verzerrt oder falsch sein, aber es hat immerhin Substanz, mit der man sich auseinandersetzen und über die man sich streiten kann.

