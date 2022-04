Brände Wasseramt: Gemeinderat in Kriegstetten einberufen

Verdacht auf Brandstiftung Kriegstetten beruft nach Brandserie den Gemeinderat ein: Jetzt werden mit Polizei und Feuerwehr Schutzmassnahmen geplant Nach dem Brand, der in Kriegstetten eine landwirtschaftliche Lagerhalle vernichtet hat, plant die Gemeinde gemeinsam mit Halten und Oekingen das weitere Vorgehen zum Schutz der Bevölkerung. Immer mehr deutet darauf hin, dass ein Feuerteufel umgeht. Daniela Deck Jetzt kommentieren 19.04.2022, 17.25 Uhr

Nach dem Brand in Kriegstetten: Die Lager- und Futterhalle ist völlig zerstört. Hanspeter Bärtschi

Die Bevölkerung im Wasseramt ist in Angst. Erst brennt es an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden in Halten, wobei in einem Stall zwei Schafe verenden. Nun dieses Wochenende zwei Brände in derselben Nacht in der Nachbargemeinde Kriegstetten, der eine davon mit hohem Sachschaden.

Zu den aktuellen Bränden schrieb die Kantonspolizei am Wochenende, dass gemäss ersten Abklärungen von Brandstiftung auszugehen sei. Polizeisprecher Andreas Mock präzisiert nun auf Anfrage:

«Bereits heute gibt es Auffälligkeiten und erste Ermittlungsergebnisse, die auf eine Vorsatzhandlung, also Brandstiftung, hindeuten. Die Polizei ermittelt derzeit immer noch in alle Richtungen, geht inzwischen aber zumindest bei einzelnen Brandereignissen von Brandstiftung aus.»

Gemeinderat tagt – Ergebnisse folgen auf der Gemeindewebsite

Angesichts der Unsicherheit hat die Gemeinde Kriegstetten für den Dienstagabend eine ausserordentliche Gemeinderatssitzung einberufen. «Wir lassen uns von der Polizei und der Feuerwehr beraten, wie wir uns schützen können», sagt Gemeindepräsident Simon Wiedmer. Anschliessend will die Gemeinde die Ergebnisse zuhanden der Bevölkerung zusammenfassen und auf der Gemeindewebsite aufschalten.

Es werden auch Vertreter der Nachbargemeinden Halten und Oekingen an der Sitzung teilnehmen. Im Zentrum der Bemühungen soll «ein gezielter Schutz von Objekten» stehen, wie Etienne Gasche, Gemeindepräsident von Oekingen erklärt.

«Natürlich haben wir besorgte Einwohnerinnen und Einwohner», sagt Beat Gattlen, Gemeindepräsident von Halten. «Die Leute sind auf jeden Fall sensibilisiert auf das, was sich in der Nachbarschaft tut.»

Ablehnung von Bürgerwehren

Die drei Gemeinden Kriegstetten, Halten und Oekingen arbeiten in verschiedenen Bereichen zusammen, etwa im Schulwesen. Auch während der Pandemie habe man zu dritt zusammengespannt und damit gute Erfahrungen gemacht, sagt Gasche. Entsprechend soll das Schreiben, das aus der ausserordentlichen Sitzung in Kriegstetten resultiert, auf allen drei Gemeindeseiten aufgeschaltet werden.

Einig sind sich die drei Gemeindepräsidenten in der Ablehnung von Bürgerwehren. Gasche gibt zu bedenken: «Die Bevölkerung hat keine Kompetenz, um Sicherheitsaufgaben wahrzunehmen.» Das sei Sache der Polizei und von Sicherheitsdiensten mit entsprechender Ausbildung. Seine Befürchtung:

«Wenn Bürgerinnen und Bürger anfangen, Polizei zu spielen, könnten Personen ungerechtfertigt unter Verdacht geraten.»

Ausserdem könne es gefährlich sein, sich mit einem Brandstifter anzulegen. Entsprechend appellieren die Gemeindepräsidenten an die Leute, verdächtige Beobachtungen der Polizei zu melden, das Heft aber nicht selbst in die Hand zu nehmen.

Nur ein Gerippe ist noch übrig vom Wagen. Hanspeter Bärtschi

Nachbarin in Halten: «Angst der Tiere werde ich nie vergessen»

Brigitte Walker hat als Nachbarin die ersten beiden Brände an der Winkelfeldstrasse in Halten aus der Nähe miterlebt: «Als es vor gut zwei Wochen bei den Hornussern brannte, waren wir auf dem Heimweg vom Ausgang. Da sind wir noch von einem Kurzschluss oder jugendlichem Leichtsinn ausgegangen.»

Eine Woche später brannte dann der Schafstall beim Haus gegenüber. «Das Schlimmste war das Schreien der Schafe», sagt Walker.

«Dieses angstvolle Blöken werde ich nie vergessen. Die Ambulanz war da, der Tierarzt und ein grosses Feuerwehraufgebot. Da glaubte ich nicht mehr an einen Zufall.»

Beim Brand in Halten vor wenigen Tagen kamen zwei Schafe um. Brk News

Beklemmend für die Familie: Ihr Haus ist nach den Hornussern und dem Schafstall das dritte in der Reihe. Walker sagt: «Bisher hat es der Brandstifter auf Nebengebäude aus Holz abgesehen und wir haben ein Gartenhaus und einen Hühnerstall, die aus Holz gebaut sind.» Die Bedrohung ist für sie noch so neu und unfassbar, dass die Familie sich noch gar keine Gedanken zum Selbstschutz gemacht habe.

Etwas weiter die Winkelfeldstrasse entlang wohnen Jacqueline und Rudolf Eichelberger. Auch sie fürchten um ihr Gartenhaus aus Holz. «Nicht zu wissen, was als Nächstes kommt und wo der Brandstifter zuschlagen wird, macht uns Angst», sagen sie.

Nachbar schlägt Organisation zum Schutz vor

Was den jüngsten Brand in Kriegstetten angeht, so war die betroffene Bauernfamilie nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Bei ihren Nachbarn herrschte Uneinigkeit darüber, ob man es tatsächlich mit Brandstiftung zu tun hat oder mit einer zufälligen Häufung von Unglücksfällen.

Ein Nachbar, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, erinnert sich an eine Einbruchsserie vor einigen Jahren: «Damals haben wir uns in der Nachbarschaft organisiert, um uns zu schützen. Sollte es nötig sein, werden wir wieder so etwas auf die Beine stellen.»

