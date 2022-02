Verblüffende Erkenntnisse Kein Kanton ist bei Abstimmungen erfolgreicher – ist Solothurn die bessere Schweiz? Solothurn ist Durchschnitt – im besten Sinne. Kein anderer Kanton positioniert sich bei Initiativen und Referenden auf eidgenössischer Ebene so oft gleich wie die Schweizer Mehrheit. Der Wille zum Ausgleich hat gute Gründe. Christof Ramser Jetzt kommentieren 16.02.2022, 05.00 Uhr

In über 95 Prozent aller eidgenössischen Abstimmungen ticken die Solothurnerinnen wie die Mehrheit. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Er wird gern beschworen, wenn es darum geht, die Gemeinschaft und die Solothurner Tugenden zu betonen: der berühmte Wengigeist. Ein Mythos, sicher, eine schöne Erzählung vom Schultheiss, der sich vor die Kanone gestellt und so einen Religionskrieg zwischen Katholiken und Protestanten verhindert hat.

Aber es ist eben auch nicht verkehrt, wenn man den Solothurnern die Fähigkeit für den Ausgleich, für Mässigung und für den Kompromiss zuschreibt. Wer eine Bestätigung sucht, findet sie in der neusten Auswertung des Politologen Sean Müller. Der Professor an der Universität Lausanne hat untersucht, wie oft die Kantone bei eidgenössischen Abstimmungen seit 1979, als der Kanton Jura geboren wurde, überstimmt wurden.

In sämtlichen 367 Fällen stand Solothurn am wenigsten häufig auf der Verliererseite. Nur bei 4,6 Prozent aller nationalen Initiativen und Referenden stimmten die Solothurnerinnen und Solothurner mit der Minderheit. Die vier Urnengänge vom vergangenen Sonntag machen da keine Ausnahme.

Auf der anderen Seite der Skala steht der Jura, der im Schnitt bei jeder vierten Abstimmung anders tickt als die Gesamtschweiz. Selbst wenn man bis zur Gründung des modernen Bundesstaats 1848 zurückgeht, war Solothurn recht erfolgreich und wurde nur in 10 Prozent aller Fälle überstimmt.

Wo die Meinungen weniger zu den Polen tendieren

«Oft spricht man nach Abstimmungen nur von Gewinnern und Verlierern, also von Links oder Rechts», sagt Müller. Kantone, in denen sich konziliante Positionen durchsetzten und Kompromisse angelegt würden, gingen dabei etwas unter.

Sean Müller, Politikwissenschaftler an der Uni Lausanne. PD

Dass Solothurn eine Art Abbild der typischen Schweiz ist, hat laut Müller auch historische Gründe. So war es der einzige katholische Kanton, der sich nicht dem Sonderbund anschloss und gleichzeitig bereits industrialisiert war.

«Insofern war es bereits damals eine Art Brückenkanton.»

Tatsächlich standen die Parteien, die nicht zu den Polen, sondern zur Mitte tendieren, in Solothurn historisch höher in der Gunst als anderswo. Seit dem Aufstieg der SVP in den vergangenen 30 Jahren haben sich die Stärkeverhältnisse zwar verändert, doch ein Vergleich der letzten Parlamentswahlen zeugt noch immer davon.

So holte die SVP 2019 auf eidgenössischer Ebene 25,6 Prozent (Kanton Solothurn 25,9), die SP 16,8 (18,4), FDP 15,1 (18,5), Grüne 13,2 (11,4), CVP 11,4 (14,2) und die GLP 7,8 (6,8).

Solothurn als klassischer Kippkanton

Ein profunder Kenner der Verhältnisse ist der Politologe Lukas Golder. Als Co-Leiter des Meinungsforschungsinstituts GFS Bern analysiert er auf SRF jeweils die Ergebnisse an Abstimmungssonntagen. Als Einwohner von Feldbrunnen interessiert er sich für die Vorgänge im Solothurnischen.

Lukas Golder, Politikwissenschaftler. José R. Martinez

Er nennt mehrere Gründe, die die Durchsetzungskraft des Kantons zwischen den grossen städtischen Zentren erklären. So sei Solothurn bei sogenannten Verfassungsabstimmungen ein «heisses Pflaster» für das Ständemehr, sprich: Hier entscheidet sich oft über Sieg oder Niederlage einer eidgenössischen Initiative.

Ein Schmelztiegel von Kulturen und Religionen

Bezeichnend sei ausserdem, dass kein West- oder Ostschweizer Kanton unter den ersten Rängen fungiert. Erfolgreich sei, wer weder die eher staatsnahe Romands-Kultur noch das konservative Element allzu stark verinnerliche.

Noch fast wichtiger ist laut Golder die «religiöse Konfliktlinie» und die Rolle als Schmelztiegel mit dem traditionellen Mix aus katholischen, CVP-nahen und reformierten, freisinnig orientierten Gruppen. Wo beide Parteien stark seien, gebe es spannende Ausmarchungen bei denen nicht immer zum Vornherein feststehe, auf welche Seite die Mehrheiten kippen.

Der Politikwissenschafter beobachtet dies nicht bloss auf kantonaler Ebene, sondern auch in den Gemeinden, in denen noch immer mehr Politkämpfe ausgetragen werden als in anderen Kantonen. Aber auch Arbeitskonflikte seien durchaus ausgefochten worden.

Noch immer ist Solothurn auch ein Industriekanton, in dem die weltweiten Verwerfungen der Globalisierung stärker zu spüren waren als anderswo. «Es ist ein strukturschwacher Kanton und nicht so verwöhnt wie etwa Zürich, das seit Jahrzehnten prosperiert», so Golder.

Die Arme ausgestreckt nach Basel, Bern und Zürich

Zur «multikulturellen, mehrperspektivischen» Einstellung trüge nicht zuletzt die etwas verzettelte Geografie respektive die Topografie bei. Solothurn sei kein Einheitskanton, sondern weise unterschiedlichste Regionen mit eigenständiger Meinungsbildung auf wie das Thal oder den Grossraum Olten, der grosse wirtschaftliche Umwälzungen hinter sich habe und heute eine prosperierende Logistikregion sei. Alles dies ergebe eine nicht vorhersehbaren Mischung, wo weder die konservative, noch die linke oder die freisinnige Ideologie vorherrschten.

«Der Kanton Solothurn ist eine kleine Schweiz»

Diese Ausgangslage zwingt zur Konkordanz. Dass Solothurn, gemessen an der Bevölkerungszahl, bisher viele Bundesräte hervorgebracht hat, könnte eine Folge davon sein. Dies vermutet auch Andreas Eng. «Wir sind eine kleine Schweiz», sagt der Staatsschreiber, seit 2008 im Amt und mit den Kulturen im Kanton bestens vertraut.

Staatsschreiber Andreas Eng. Hansjörg Sahli

Richtung Basel stimme die Bevölkerung eher «städtisch», hinzu kämen ländliche sowie stark industrialisierte Gebiete, die sich je nach Lage nach Bern, in den Aargau oder nach Basel hin orientierten, ohne Alleinstellungsmerkmal, das besonders heraussticht. Solothurn ist Durchschnitt. «Irgendwie langweilig», sagt Eng. Aber eben auch sehr erfolgreich.

