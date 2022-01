Vatikan Umstrittene Spende der Solothurner Regierung: Kanton zahlt 50’000 Franken an die neue Kaserne der Schweizergarde Der Regierungsrat unterstützt den Neubau im Vatikan mit Lotteriegeldern – das stösst auf Kritik. Doch für das Projekt lobbyieren prominente Spendensammler. Sven Altermatt Jetzt kommentieren 20.01.2022, 05.00 Uhr

Auch Solothurner leisten ihren Dienst im Vatikan: Die Kantonsregierung will den Neubau der Schweizergarde-Kaserne unterstützen. Bild: Riccardo Antimiani/Ansa

Diese Geschichte beginnt mitten im Vatikan. Hier nämlich, nahe beim Petersplatz, will der Kirchenstaat für die Schweizergarde eine neue Kaserne bauen. Seit über 500 Jahren bewachen die weltberühmten Gardisten den Papst. Ihre Unterkunft ist jedoch stark renovationsbedürftig.

Für das Neubauprojekt sind rund 55 Millionen Franken veranschlagt. Zwar bestreitet der Vatikanstaat, der freilich nicht unbedingt am Hungertuch nagen soll, den Unterhalt der päpstlichen Leibgarde. Selbst finanzieren will er die neue Kaserne aber nicht – dafür sollen private und öffentliche Spender aufkommen.

Zu diesem Zweck wurde eigens eine Stiftung gegründet. Sie hat ihren rechtlichen Sitz in Olten und darf auf einen äusserst schlagkräftig bestückten Lobbyapparat zählen. Die früheren CVP-Bundesrätinnen Doris Leuthard und Ruth Metzler sind ebenso an vorderster Front dabei wie Ex-Nationalbankpräsident Jean-Pierre Roth. Geschäftsführer ist der Solothurner Wirtschaftsanwalt Bernhard Hammer.

Und unterdessen mischt auch der Kanton Solothurn ordentlich mit: Der Regierungsrat hat jüngst entschieden, den Bau der neuen Kaserne finanziell zu unterstützen. 50'000 Franken sollen in das Bauprojekt fliessen. Das Geld stammt aus dem Swisslos-Fonds, wie der kantonale Lotteriefonds inzwischen offiziell heisst.

So soll der Speisesaal der neuen Kaserne der Schweizergarde aussehen. Visualisierung: Durisch + Nolli Architetti

Die Kantonsregierung begründet die Spende unter anderem damit, dass regelmässig Gardisten aus Solothurn dem Papst dienen. Vier der aktuell rund 140 Gardisten wohnten zuletzt im Kanton, vier weitere haben hier zumindest ihren Heimatort. Insgesamt haben hiesige Gardisten in den vergangenen zehn Jahren rund 44 Mannjahre im Vatikan gedient.

Ebenso profitiere auch die Allgemeinheit von der Kaserne. Konkret verweist Andrea Affolter, die Medienbeauftragte des Regierungsrats, auf deren historische Waffenkammer. Diese sei als kleines Museum dem Publikum zugänglich.

SP-Chef sieht Kirchen am Drücker

Der Griff in den Lotterietopf kommt nicht überall gut an. Manche fragen gar: Was hat ein Kasernenbau im Vatikan mit der Solothurner Kultur zu tun? Nicht viel, findet Hardy Jäggi. Für den Co-Präsidenten der kantonalen SP wäre das Projekt «ganz klar Sache der Kirche». Schliesslich diene die Schweizergarde dem Papst und dem Vatikan, wie er zu bedenken gibt:

«Deshalb ist es auch an diesen, den Neubau zu finanzieren.»

Hardy Jäggi ist Co-Präsident der Solothurner SP. Bild: Tom Ulrich

Jäggi bedauert namens der SP-Spitze, «dass für so etwas Geld aus dem Lotteriefonds verwendet wird». Zumal dieses im Kanton bestimmt anderswo gebraucht werden könnte.

Tatsächlich kann der Solothurner Regierungsrat die Mittel aus dem Fonds, der mit dem Reingewinn des Monopolisten Swisslos bestückt wird, faktisch nach Belieben verteilen. Die Gelder müssen gemäss Bundesverfassung einzig für gemeinnützige Zwecke eingesetzt werden.

Die Solothurner Behörden verlangen von Gesuchstellern aber zumindest einen aktuellen Bezug zum Kanton. Laut Regierungssprecherin Affolter zeigt sich die Bedeutung der Schweizergarde und der katholischen Gemeinschaft für den Kanton «unter anderem auch darin, dass die Kasernenstiftung und das Bistum Basel ihren Sitz im Kanton Solothurn haben».

Der Schweizergarde alle Wünsche erfüllen – so weit wollte der Regierungsrat auch nicht gleich gehen. Denn die Kasernenstiftung ersuchte den Kanton eigentlich um einen Beitrag in der Höhe von einem Franken je Einwohnerin und Einwohner; also total rund 278’000 Franken. Für den Regierungsrat war das offenbar zu viel des Guten. Man habe sich bei der Spende «am Umfeld orientiert», meint Affolter dazu bloss. Sie verweist namentlich auf den Kanton Freiburg, dessen Regierungsrat ebenfalls 50’000 Franken lockermachte.

Nicht jeder Kanton macht mit

Es gibt Kantonsregierungen, die sich gegenüber der Schweizergarde grosszügiger zeigen. So unterstützt etwa Zürich den Kasernenbau mit 800’000 Franken, St.Gallen steuert 510’000 Franken bei und in Luzern beläuft sich die Spende auf 400’000 Franken. Der Bund beteiligt sich indes mit fünf Millionen Franken. Geplant gewesen wäre sogar ein Acht-Millionen-Zustupf. Doch dagegen regte sich Widerstand im Bundesrat.

Andere wollen gar nicht erst mitmachen. Mindestens drei Kantone, darunter Bern, haben der Stiftung eine Absage erteilt. Und ähnlich wie in Solothurn gab es auch in anderen spendenfreudigen Kantonen deutliche Kritik von linken Politikern.

Die Kasernenstiftung ihrerseits sieht das Schweizer Staatswesen quasi in der Pflicht, einen Beitrag zu leisten. Die Bedeutung der Garde reiche weit über den religiösen Bereich hinaus, heisst es bei den Verantwortlichen: «In diesem Dienst verkörpert sie wichtige Schweizer Werte und trägt in vorbildlicher Weise zur positiven Wahrnehmung der Schweiz in der Welt bei.» Wann genau mit dem Neubau der Kaserne begonnen werden kann, ist noch unklar.

