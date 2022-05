Unternehmenssteuerreform bringt Vereine in die Bredouille

Unternehmenssteuerreform Plötzlich besteuert: Ein fehlendes Kreuz in der Steuererklärung bedroht Vereine in ihrer Existenz Mehr Steuern als Einnahmen: Diesem Problem sahen sich letztes Jahr manche Vereine gegenüber. Die Schwierigkeit liegt beim Vereinszweck, der mit der Unternehmenssteuerreform in den Fokus gerückt ist. Daniela Deck Jetzt kommentieren 02.05.2022, 05.00 Uhr

Ideelle Vereine müssen in der Steuererklärung neu ein Kreuz setzen, um von den Steuern befreit zu werden. Oliver Menge

Böse Überraschung für den Wasserämter Viehzuchtverein Drei Höfe: Aus heiterem Himmel flatterte dem Verein letztes Jahr eine Steuerrechnung des Kantons von über 200 Franken ins Haus. Flugs zog die Gemeinde nach, mit 240 Steuerfranken. «Es kann doch nicht sein, dass wir als kleiner Verein mit wenig Eigenkapital mehr Steuern zahlen, als wir Gewinn machen. Da müssen wir uns ja bald auflösen», ärgert sich Hans Peter Späti.

Das hauptsächliche Problem ist aber nicht die Höhe der Steuerrechnung, sondern dass nach der üblichen Steuererklärung überhaupt eine Steuerrechnung gekommen ist. Das gab es in der Vereinsgeschichte noch nie. Der Viehzuchtverein ist mit dem Phänomen nicht allein.

Swissherdbook Solothurn mit Sitz in Buchegg hat dasselbe erlebt und war gleichermassen konsterniert. Ebenso wie der Viehzuchtverein hat Swissherdbook letztes Jahr die Steuern gezahlt. «Wir wollen keine Stürmereien mit dem Staat», sagt Kassierin Therese Tschanz. «Sollte das nochmals geschehen, zahlen wir aber nicht mehr, sondern machen sofort Einsprache.»

Vereinszweck entscheidend für die Besteuerung

Was ist passiert? Mit der Unternehmenssteuerreform Staf werden Vereine mit wirtschaftlichem Zweck neu immer besteuert. Zuvor galt beim Gewinn ein Freibetrag von 5000 Franken. Diese Regelung soll die Behandlung juristischer Personen vereinheitlichen und Registerleichen beseitigen, indem inaktive Vereine animiert werden, sich aufzulösen.

Nur: Was die Anwendung des wirtschaftlichen Zwecks auf die Vereine betrifft, darüber gehen gemäss Matthias Borner sogar im Steueramt die Meinungen auseinander. Der SVP-Kantonsrat (Olten) hat sich vorgenommen, Vereine mit geselliger Ausrichtung und ideellem Zweck aus dem Gestrüpp der Steuerparagrafen zu befreien. Zu diesem Zweck will er im Kantonsrat so rasch als möglich eine Kleine Anfrage einreichen.

Borner sagt: «Das Steueramt soll für die Bürger da sein, nicht die Bürger für das Steueramt.» Informelle Gespräche mit Vertretern des Steueramts sowie Finanzdirektor Peter Hodel hätten gezeigt, so Borner, «dass die Staf nicht den Sinn hat, Vereine zu schröpfen». Keinesfalls dürfe es so weit kommen, betont Borner, dass die neue Steuerregel Vereinen die Existenz verunmöglicht.

20 von 404 veranlagten Vereinen haben sich gewehrt

So weit scheinen sich alle einig zu sein. Doch was zur Entlastung von plötzlich zur Kasse gebetenen Vereinen zu tun ist, das ist nicht so klar. Die Nachfrage beim Steueramtschef Thomas Fischer zeigt: In der Steuerperiode 2020 seien bisher 404 Vereine veranlagt worden. Davon hätten 274 eine Mindeststeuer (200 Franken) zahlen müssen.

Fischer schreibt weiter: «In der Steuerperiode 2020 haben bislang 20 Vereine, die eine Mindeststeuer zahlen müssen, Einsprache erhoben.» In einem Einspracheverfahren habe das Steueramt eine ideelle Zweckverfolgung festgestellt, in einem anderen Einspracheverfahren sei rückwirkend eine Steuerbefreiung wegen Verfolgung gemeinnütziger Zwecke gewährt worden.

War also alles nur ein Missverständnis? Haben die beiden Vereine es versäumt, das Steueramt darauf hinzuweisen, dass sie keinen wirtschaftlichen, sondern einen ideellen Zweck verfolgen? Das lässt sich gemäss Fischer mit einem kleinen Handgriff erledigen: «Auf dem Hauptbogen der Steuererklärung für Vereine kann ein Verein auf Seite 4 oben ein Kreuz setzen, wenn er einen ideellen Zweck verfolgt.»

Änderung in der Steuererklärung übersehen

Tatsächlich bringt die Nachfrage beim Viehzuchtvereinsvertreter Späti zutage, dass das Kreuzchen vergessen ging. «Von der Neuerung mit der Unterscheidung zwischen ‹ideell› und ‹nicht ideell› wussten wir nichts», sagt er. «Künftig werden wir uns natürlich daran halten und das Kreuzchen setzen.»

Beunruhigend findet Späti allerdings, dass er diese Antwort nicht schon letztes Jahr bei der Rückfrage ans Steueramt erhalten habe. Er habe nur den Bescheid bekommen, dass halt die Regeln für Vereine geändert hätten und diese neuerdings Steuern zahlen müssten. «Denn sonst hätten wir uns sofort gewehrt, um den Irrtum aufzuklären.»

Ähnlich tönt es bei Swissherdbook. Therese Tschanz sagt: «Das hätten sie uns aber wirklich erklären können, als wir wegen dieser Rechnung auf der Steuerverwaltung angerufen haben. Stattdessen hörten wir, da sei nichts zu machen.» Angesichts solcher Irrtümer kritisiert Kantonsrat Borner die Kommunikation des Steueramts: «Auf solche Veränderungen muss man deutlich hinweisen. Da kann man nicht annehmen, dass ehrenamtlich tätige Vereinsvorstände von selbst darauf kommen.»

Vereine und ihr Zweck Welchen Zweck ein Verein verfolgt, wird von dessen Statuten festgelegt. Die häufigsten Unterscheidungen:

Gemeinnützig: Der Verein erbringt Leistungen, die der Allgemeinheit zugutekommen. Der Verein ist von den Steuern befreit und Zuwendungen an ihn können (anders als bei den übrigen Vereinszwecken) von den Steuern abgezogen werden (Bsp. Hilfswerk).

Ideell: Der Verein dient dem gemeinsamen Interesse der Mitglieder (Bsp. Sportverein, politische Partei). Gewinne unter 20'000 Franken (bis 2017: 5000 Franken) sowie Eigenkapital unter 200'000 Franken sind steuerfrei.

Wirtschaftlich: Als wirtschaftlich gilt ein Verein, wenn er entweder einen wirtschaftlichen Zweck verfolgt oder wenn er ein kaufmännisches Unternehmen betreibt. Ein wirtschaftlicher Zweck liegt vor, wenn die Vereinsmitglieder konkrete geldwerte Vorteile haben (Bsp. Wirtschaftsverband).

