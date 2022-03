Russischsprachige in Solothurn: Die Solidarität bröckelt

Ukraine-krieg Gegenseitiges Misstrauen macht sich breit: Die russischsprachige Gemeinschaft in Solothurn bangt um ihren Zusammenhalt Geldüberweisungen nach Russland liegen derzeit auf Eis. Wie wirkt sich das auf Personen aus, die dort Angehörige unterstützen? Allein diese Frage der Redaktion trieb einen Keil durch die Solidarität der Exilgemeinschaft. Eine Spurensuche zwischen Angst und Ohnmacht. Daniela Deck Jetzt kommentieren 15.03.2022, 16.10 Uhr

Bisher spielte es in der russischsprachigen Gemeinschaft in Solothurn keine Rolle, ob jemand Weissrussin oder Moldawier war. Nun welken hier nicht nur Blumen, sondern es welkt auch die Solidarität untereinander. Hanspeter Bärtschi

Tamara* ist verzweifelt. Die gebürtige Moskauerin schickt ihren bedürftigen Eltern über die App von Western Union regelmässig Geld. Seit Beginn des Kriegs ist das nicht mehr möglich, zumindest nicht über vertrauenswürdige Kanäle. Ihr Geld einem Kurier anzuvertrauen, kommt für die junge Frau nicht in Frage.

Auf Anfrage bestätigt die SBB-Medienstelle: «Die Sanktionen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine werden von Western Union vollumfänglich umgesetzt: Western Union hat die Überweisungen nach Russland und Belarus per 10. März 2022 gestoppt.» Bei den SBB-Bahnhöfen laufen Finanzgeschäfte über diese Dienstleisterin, eine der landesweit grössten für Geldtransfers über Landesgrenzen.

Ähnlich tönt es bei Moneygram, wo die Anfrage mit einem Standardsatz in englischer Sprache abgespeist wird. «Wie soll ich nun für meine Eltern sorgen?» Das fragt Tamara ratlos. Zur Sorge um ihre Angehörigen gesellt sich ein lähmendes Gefühl von Einsamkeit. Denn in der kleinen russischsprachigen Gemeinschaft im Kanton kann sie derzeit nicht auf Solidarität hoffen.

Bitter wiederholt Tamara, was ihr auf dem Latrinenweg zugetragen wurde: «Da sitzen in der Ukraine Kinder, ohne etwas zu trinken im Luftschutzkeller und die jammert wegen Moskau.»

Anfängliche Begeisterung

Als diese Zeitung begann, sich vertieft nach Schwierigkeiten umzuhören, die der Krieg für Russen im Kanton Solothurn verursacht, waren die ersten Echos begeistert. Sofort stellten sich zwei Frauen, Anja* und Vera* für Gespräche zur Verfügung. Beide sind mit Schweizern verheiratet und tragen hiesige Nachnamen.

Anja erzählt vom Schmerz, nicht zu wissen, wann sie ihre Eltern und Geschwister das nächste Mal sehen wird. Über sieben Ecken könne man überteuerte Tickets für Flüge kaufen, zum Beispiel via Türkei, erzählt Anja. «Doch weil niemand weiss, ob die Tickets an dem Tag noch gültig sind, an dem man die Reise antritt, ist das keine Lösung für meine Familie. Schliesslich können die Kinder die Grosseltern nur in den Ferien besuchen.»

Gerüchte werden zur Waffe

24 Stunden nach dem Gespräch mit Anja war alles anders. In Panik zogen beide Frauen die Bereitschaft zurück, in der Zeitung zu erscheinen. Das Gespräch mit Vera hatte da noch gar nicht stattgefunden.

Passiert war Folgendes: Über soziale Medien hatte sich das Gerücht verbreitet, die Frauen würden Putin-Propaganda verbreiten. Nun werden sie beschimpft. Anders als die junge Tamara sind die zwei Familienfrauen keine Russinnen. Anja ist Weissrussin, Vera stammt aus Moldawien.

Anja fürchtet um die Sicherheit ihrer Kinder – mitten in der Stadt Solothurn. «Ich will auch nicht, dass sie in der Schule auf den Krieg oder überhaupt ihre Herkunft angesprochen werden. Das kann ihnen nur schaden», sagt die verängstigte Mutter.

«Momentan wird einfach alles falsch verstanden. Die Nerven liegen blank.»

Die Situation von Vera* ist noch schlimmer. Ihre Bekannten haben gedroht, sich zusammenzutun und sie beruflich zu ruinieren. Weil zur Kundschaft ihres Geschäfts viele Osteuropäer zählen, erscheint die Drohung beklemmend realistisch.

Vera ist über diese Entwicklung so fassungslos, dass sie am Telefon nur mühsam Worte findet. Die Hauptschuld am Streit trägt in ihren Augen die Recherche:

«Wir hatten es hier im Kanton Solothurn immer gut miteinander, die Russen, Ukrainer, Weissrussen und Balten. Immer haben wir zusammengehalten, auch als der Krieg ausbrach. Schliesslich ist ganz klar, woher die Aggression kommt und dass die Ukrainer die Opfer sind.»

Anklagend fährt sie fort: Seit sich die Zeitung für das Schicksal von Russen interessiert, gebe es in der Gemeinschaft um Solothurn nur noch Misstrauen und haltlose Verdächtigungen.

Krieg macht politische Unterschiede sichtbar

Nicht einmal beim russischen Verein der Stadt Solothurn will man von der Redaktion hören. Nur der Mann einer Weissrussin, Markus*, ist noch bereit, mit der Redaktion zu sprechen. Zum Schutz seiner Frau besteht auch er auf Anonymität.

«Inzwischen kann man mit den Leuten aus der russischsprachigen Community überhaupt nicht mehr vernünftig reden», seufzt er. Eine Bekannte halte sogar geheim, dass sie Russin ist. Die Frau überlege sich mittlerweile, ob sie ihre Diplome von der Wand nehmen soll, weil diese in Russland ausgestellt wurden.

Markus ist überzeugt: Die Leute aus dem russisch geprägten Einflussbereich seien politisch schon immer unterschiedlich ausgerichtet gewesen. Doch das habe nie eine Rolle gespielt. Die kulturelle Verbundenheit und die Verständigung durch die russische Sprache habe die Identität geprägt. «Nun hat der Krieg die Politik in den Vordergrund gespült und das macht uns allen das Leben schwer.»

Markus hofft, dass sich die überreizten Nerven beruhigen, und zwar bevor Vera ihr Geschäft verliert: «Der Krieg ist noch keine drei Wochen alt. Wir werden den Weg zueinander bestimmt wieder finden, über alle nationalen Grenzen hinweg.»

* Name geändert

