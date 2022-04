Überfall Maegli-Bijouterie Solothurn: Haftstrafen für beide Täter

Überfall Räuber kassieren mehrjährige Haftstrafen: Sie hatten am helllichten Tag die Bijouterie Maegli in der Solothurner Altstadt überfallen Die Haupttäter konnten im abgekürzten Verfahren verurteilt werden. Knacknuss für das Gericht: Ist der Zuchwiler, der den Kriminaltouristen Unterschlupf bot, der Beihilfe schuldig oder wurde bloss eine Gutgläubigkeit ausgenutzt? Daniela Deck Jetzt kommentieren 04.04.2022, 18.00 Uhr

Der Nebenschauplatz der Gehilfenschaft beansprucht am Amtsgericht Solothurn-Lebern am meisten Zeit für die Verhandlung. Oliver Menge

Bewaffnet mit Axt, Hammer und Pfefferspray hatten zwei Bosnier am helllichten Tag die Bijouterie Maegli am Solothurner Klosterplatz überfallen.

Am 5. Oktober 2019, am Nachmittag um Viertel vor drei Uhr, drangen die einschlägig vorbestraften Kriminaltouristen, damals 29- und 25-jährig, vermummt ins Geschäft ein. Sie bedrohten die Angestellte sowie einen Kunden, zertrümmerten mehrere Vitrinen und stahlen Schmuck im Wert von 296’365 Franken.

Fast zwei Monate später überfielen sie am 28. November mit einem dritten Mann nach demselben Muster in Reinach BL die Bijouterie Wagner und erbeuteten Schmuck und Uhren im Wert von 755’341 Franken.

Unterschlupf in Zuchwil

Bei der Vorbereitung auf einen dritten Coup in Lausanne wurden sie dank der Zusammenarbeit mit der serbischen Polizei am 13. Februar 2020 in Biberist verhaftet. Sie waren auf dem Weg zu Mirko V. (Name geändert), der ihnen auf den Raubzügen in seiner Wohnung in Zuchwil Unterschlupf gewährt hatte.

Am Montag mussten sich die beiden Räuber vor dem Amtsgericht Solothurn-Lebern verantworten. Angeklagt war auch Mirko V. für Beihilfe zum bandenmässigen Raub und für illegalen Waffenbesitz.

Als Bande organisiert und unterwegs

Die beiden Räuber waren geständig und wurden deshalb in abgekürzten Verfahren verurteilt. Der Verteidiger des Haupttäters, Alexander Kunz, sagte über seinen Mandanten:

«Mit seiner Vorgeschichte schleicht man nicht um eine Bijouterie, um in Lausanne spazieren zu gehen.»

Staatsanwalt Raphael Stüdi forderte für den Angeklagten eine unbedingte Freiheitsstrafe von vier Jahren sowie einen Landesverweis für zehn Jahre. Für den Komplizen verlangte Stüdi drei Jahre und neun Monate Gefängnis sowie ebenfalls einen zehnjährigen Landesverweis.

Bei beiden Verfahren nutzte der Staatsanwalt den Vergleich zum Raubüberfall auf die Schwester des peruanischen Ex-Präsidenten 2016 in Oberdorf als Massstab für die Strafzumessung respektive das darauffolgende Strafverfahren vor vier Jahren, wie er sagte.

In den abgekürzten Verfahren, die nur eine Stunde beanspruchten, folgte das Gericht unter dem Vorsitz von Yves Derendinger dem ausgehandelten Strafmass und sprach die Täter des bandenmässigen Raubs schuldig.

Beide wurden dann in der Verhandlung gegen ihren angeblichen Gehilfen befragt. Sie zeigten sich alles andere als gesprächig. Dass sie jeweils beim Slowenen übernachtet hatten, bestritten sie nicht. Doch dieser habe von nichts gewusst.

Bijouterien und ihre Vitrinen, wie hier in Olten, werden immer wieder Opfer von Raubüberfällen. Bruno Kissling

Mirko V. nannte Auto- oder Motorradkäufe als Motiv für die Übernachtungswünsche. Warum er für die Räuber zwei grosse Hämmer gekauft hatte und wie seine DNA auf die Innenseite einer Sturmhaube gekommen war, konnte er nicht überzeugend erklären. Es blieb auch unklar, ob ihm die Pistole gehörte, die die Polizei auf der Playstation in seinem Schlafzimmer fand.

Sucht geltend gemacht für fehlende Aufmerksamkeit

Der geschiedene Mann (37) und Vater zweier Kinder machte Alkohol- und Drogenprobleme geltend. Deshalb habe er sich nicht darum gekümmert, was die Gäste in seiner Abwesenheit taten.

Der frühere Chauffeur mit Aufenthaltsbewilligung B hatte den Führerschein und damit seine Arbeit verloren. Nun sei er gesund und im Begriff, einen neuen Arbeitsvertrag als Möbelmonteur zu unterzeichnen.

Staatsanwalt will Landesverweis für den Familienvater

Trotz des mehrjährigen Aufenthalts in der Schweiz kann er kaum Deutsch und hat sich nicht um Integration bemüht. Auch wenn die Staatsanwaltschaft ihn weder als Bandenmitglied sieht noch als «klassischen Logistiker»: Die fehlende Integration sowie Chats mit dem Haupttäter rund um die Überfälle resultierten in der Forderung nach einer bedingten Freiheitsstrafe von 22 Monaten bei einer Probezeit von drei Jahren sowie zehn Jahren Landesverweis.

Für Nebenanklagepunkte (Verstoss gegen das Waffengesetz und Pornografie) sei der Angeklagte mit 30 Tagessätzen à 30 Franken zu bestrafen. Hinzu komme der Widerruf einer bedingten Geldstrafe aus einer Vorstrafe.

Verteidigung verlangt Freisprüche und eine Genugtuung für sechs Tage Haft

Verteidiger Andreas Ehrsam verlangte Freisprüche in allen Anklagepunkten. Höchstens eine bedingte Gefängnisstrafe im «niedrigen einstelligen Monatsbereich» komme für Beihilfe in Frage. Für die erlittene Haft von sechs Tagen sei Mirko V. mit 1200 Franken zu entschädigen.

Was die DNA-Spuren auf Pistole und Vermummung angeht, so sei Mirko V. von den Räubern angewiesen worden, in seinem Keller aufbewahrtes Material zu überprüfen.

Das Urteil gegen Mirko V. zur allfälligen Beihilfe an den Raubüberfällen wird am Dienstag, 5. April, verkündet.

