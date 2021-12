Trimbach Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen Am Samstagmittag kam es in Trimbach zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. 05.12.2021, 10.20 Uhr

Das Auto landete in einer Mauer. zvg

Am Samstag, 4. Dezember, gegen 13.15 Uhr ging bei der kantonalen Alarmzentrale die Meldung von einem Verkehrsunfall an der Baslerstrasse in Trimbach ein.